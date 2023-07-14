«Искусность мастерства»
13 июля в этнографическом музее «Торум Маа» начала работу авторская выставка казымской мастерицы, «Народного мастера России» Ерныховой Аксиньи Григорьевны «Искусность мастерства». В экспозиции представлены берестяные коробочки, наберушки для ягод, детские люльки «апы», меховые сумочки «тучанг» и другие предметы, отличающиеся добротностью, врождённым чувством традиционных канонов пропорций, декорирования, техничностью.
Аксинья Григорьевна награждена медалью «За доблестный труд», лауреат премии губернатора Югры мастерам народных промыслов и ремёсел.
Родилась она в деревне Хуллоры Берёзовского (ныне Белоряского) района в семье оленеводов, рыбаков Григория Захаровича и Федосьи Яковлевны Тоголмазовых. Трудовую деятельность начала в колхозе «Хуллорский» оленеводческой бригаде. Когда вышла замуж за Ерныхова Алексея Григорьевича, трудилась чумработницей во второй бригаде совхоза «Казымский». Позже работала в Казыме в детском саду «Оленёнок» няней и истопником. В 1986 году ушла на пенсию. С мужем воспитали 4 детей, сейчас у Аксиньи Григорьевны много внуков и правнуков.
Мастерству рукоделия училась у своей мамы, перенимала опыт от мастериц, живущих в деревне Хуллоры. Она прекрасно знает технологию рабаты с мехом, ровдугой, тканью, бисером, но самым любимым материалом остаётся береста. Бересту сшивает, как учила её мама, как делали когда-то её предки – используя нить из оленьих жил. Владеет техникой изготовления губного инструмента из оленьей кости – «трумрана».
В качестве мастера-наставника выступает на семинарах по народному искусству, проводимых в Белоярском районе и за его пределами. Свои знания и умения передаёт молодому поколению. Под её руководством в Центре историко-культурного наследия «Касум ёх» с. Казым проводятся обучающие мастер-классы по изготовлению изделий из бересты, меха, пошиву традиционной одежды.
Аксинья Григорьевна – носитель и исполнитель народного фольклора, с детства знающий большое количество, сказок, легенд и песен. Она щедрый информант, записанный учёными, исследователями фольклорный материал включен в коллекцию программы ЮНЕСКО «Память мира», направленной на сохранение всемирного наследия ценных объектов архивных, фольклорных фондов.
Недолгое, но запоминающее сотрудничество связывает мастера с музеем «Торум Маа». В 2019 году она делилась опытом изготовления берестяных колыбелей на научно-практической конференции, проходившем на экспозиции под открытым небом. Несмотря на возраст, 14 июня Аксинье Григорьевне исполнилось 87, она очень подвижный человек. Она лично присутствовала на открытии выставки. Не владея русским языком, с присутствующими общалась через переводчика.
Много тёплых слов в адрес мастерицы прозвучала в этот вечер. «Народный Мастер России» Зоя Никифоровна Лозямова рассказала:
«С Аксиньей мы знакомы с детства, она родилась и выросла в деревне Хуллоры, а я недалеко – в деревне Помут. Работы её отличаются большим мастерством, у неё «золотые руки». Замечательно, что среди нас есть такие люди, которые так умеют творить и создавать, и прекрасно то, что своими знаниями она щедро делится с молодыми, а это значит, наше народное искусство будет жить».
На выставке присутствовала Евдокия Андреевна Нёмысова, которая рассказала о знакомстве с мастерицей из Казыма:
«Это было в начале 90-х годов, я тогда ездила в командировку в город Белоярский. Там в одном из магазинчиков увидела куклу «акань». Мне тут же захотелось её купить. Я поинтересовалась: «Кто создает такие удивительные вещи?» Продавец мне ответила, что эта работа казымской мастерицы Аксиньи Григорьевны Ерныховой. Конечно, я захотела с ней познакомиться. Позже ездила в Казым, где встретилась с этой необыкновенной женщиной. А «акань», которую я тогда купила, храню до сих пор».
В свою очередь председатель окружной организации «Союз мастеров традиционных промыслов коренных малочисленных народов Югры» Надежда Молданова поздравила Аксинью Григорьевну с открытием персональной выставки и подарила ткань для хантыйского платья.
Работы казымской мастерицы можно будет увидеть в музее «Торум Маа» до конца августа. Друзья, обязательно посетите выставку, ведь меховые сумочки, берестяные коробочки и другие изделия созданные «золотыми руками» Аксиньи Григорьевны являются предметами аутентичного искусства!
Людмила Теткина