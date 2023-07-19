Наталья Комарова встретилась с военнослужащими их Югры, находящимися в зоне СВО
В ходе рабочей поездки в Запорожскую область и Луганскую Народную Республику, которая состоялась в минувшие выходные, губернатор Югры Наталья Комарова провела несколько встреч с военнослужащими из автономного округа, которые несут службу на территории проведения специальной военной операции, а также военнослужащими ОМОН и СОБР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
«Бойцы обеспечены продуктами, всем необходимым. Передают привет семьям – родителям, супругам, детям. Признались – поддержка из дома важна, иногда необходима», – написала Наталья Комарова в своих социальных сетях.
Глава региона встретилась с медицинским персоналом госпиталя, который находится в Запорожской области. Госпиталь организован на базе медицинского отряда специального назначения в непосредственной близости с зоной соприкосновения. В нём оказывается первая медицинская помощь, в том числе хирургическая, раненым военнослужащим. В ходе беседы врач-хирург с позывным «Искандер» заверил, что сейчас госпиталь обеспечен всем необходимым для лечения бойцов, обозначив при этом потребность в холодильном оборудовании для хранения крови и плазмы.
Наталья Комарова передала в госпиталь медикаменты и расходные материалы, собранные жителями Югры в течение последнего месяца, а также отметила, что рассмотрит возможность доставки оборудования для хранения крови и плазмы. В завершение заместитель командующего Восточным военным округом по военно-политической работе Роман Греков поблагодарил жителей Югры за помощь госпиталю. Как было отмечено, губернатор Югры стала первым государственным деятелем, посетившим данный медицинский отряд специального назначения.
В ходе встречи с югорскими военнослужащими, представителями управления Росгвардии по Югре, которые обеспечивают в новых регионах России общественный порядок и безопасность, губернатор передала бойцам закупленные по их заявке квадрокоптеры, тепловизоры, противодроновые ружья. Отдельным подарком для бойцов стали письма и рисунки от юных югорчан.
От командования 14-й армии воздушно-космических сил Министерства обороны поступал запрос на автомобили для выполнения поставленных задач и перемещения в зоне специальной военной операции. Автомобили приобрел предприниматель Константин Волошин из Пыть-Яха. «Поставленные задачи выполняются, — заверили военнослужащие. — Передайте землякам слова благодарности. Всё, что прислали, для нас важно, нужно».
Председатель автономной некоммерческой организации «Гуманитарный добровольческий корпус» Эдуард Логинов, который сопровождал в поездке главу региона, рассказал, что в автономном округе реализуется ещё одна инициатива военнослужащих — предоставление участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий, получившим инвалидность вследствие военной травмы, специальных автомобилей и включение автомобиля в перечень технических средств реабилитации, приобретение которых финансируется из средств регионального бюджета.
Напомним, в автономном округе утверждён единый перечень прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций гражданам, принимающим участие в специальной военной операции, и членам их семей. Перечнем предусмотрена компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50% ежемесячно, стопроцентная компенсация оплаты за детский сад, бесплатное питание в школе, 100 тысяч рублей предоставляется семьям в случае поступления ребёнка в вуз по программам бакалавриата и специалитета, оказываются и другие меры поддержки.
Более подробно познакомится с ними можно на едином официальном сайте государственных органов автономного округа, сайте департамента социального развития Югры в разделе Социальное сопровождение по мерам социальной поддержки участников специальной военной операции и членам их семей.
Источник: admhmao.ru