Принимаются работы на II Всероссийский конкурс «Виртуальный тур по многонациональной России»
Принять участие в конкурсе могут этнокультурные некоммерческие организации, имеющие музей национальной культуры, инициативные группы, государственные бюджетные или муниципальные учреждения.
Участникам необходимо записать десятиминутное видео об этнокультурной выставке или музее, загрузить ролик в файлообменник или на «Яндекс. Диск», а также заполнить заявку на сайте. Работы принимаются до 30 сентября.
Для конкурсантов подготовили шесть номинаций: «Лучший проект музея», «Лучший проект НКО», «Лучший проект инициативной группы», «Творческая экскурсия по этнокультурной выставке», «Уникальный экспонат этнокультурной выставки» и «Интерактивная этнокультурная выставка».
По итогам конкурса лучшие работы будут размещены на видеоканале «Ресурсная среда». Победители представят свои работы в Москве и смогут обменяться опытом с коллегами из разных регионов России.
Организатором выступает автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» проводит II Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России».
Мероприятие направлено на продвижение этнокультурных выставочных проектов, ориентированных на популяризацию народной культуры и народного творчества, а также сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры.
Более подробная информация об условиях участия в конкурсе размещена на официальном сайте Ресурсного центра в сфере национальных отношений.
Источник: admhmao.ru