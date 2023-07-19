В регионе пройдет окружной конкурс «Лидеры туриндустрии Югры»
В регионе пройдет окружной конкурс «Лидеры туриндустрии Югры»
Департамент промышленности Югры извещает о проведении окружного конкурса «Лидеры туриндустрии Югры».Конкурс проводится с 18 августа по 1 октября 2023 года по следующим номинациям:
1. «Лучший туроператор по внутреннему и въездному туризму».
2. «Лучшая гостиница (отель)».
3. «Лучшая туристская база».
4. «Лучшее этнографическое стойбище».
5. «Лучшее малое средство размещения».
6. «Лучшая мини-гостиница».
7. «Лучший экскурсовод (гид), гид-переводчик, инструктор-проводник».
8. «Лучшее телевизионное средство массовой информации в продвижении туризма».
9. «Лучшее печатное средство массовой информации, интернет-издание в продвижении туризма».
Конкурс проводится в два этапа:
I этап – с 18 августа по 8 сентября 2023 года (прием и регистрация заявок);
II этап – с 11 по 22 сентября 2023 года (рассмотрение заявок Экспертным советом по определению победителей Конкурса).
Информация о дате награждения лауреатов Конкурса будет объявлена дополнительно.
Конкурсная документация на участие в Конкурсе предоставляется по адресу электронной почты: depprom@admhmao.ru, либо непосредственно или почтовым отправлением по адресу: ул. Студенческая, 2, кабинет 172, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628011 Управление туризма Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Подробнее ознакомиться с требованиям к участникам, порядком проведения, а также скачать формы заявок на участие в конкурсе можно по ссылке: https://tourism.admhmao.ru/okruzhnoy-konkurs-lidery-turindustrii-yugry/
Источник: Депарамент промышленности Югры