В 11 муниципалитетах Югры построят новые школы
В Югре в рамках инфраструктурного проекта «Современная школа» до конца 2024 года появится почти 13 тысяч мест в новых общеобразовательных организациях.
Четырнадцать школ будут построены, еще две – реконструированы. Благодаря проектному подходу в Нижневартовске в установленные сроки введена в эксплуатацию Общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой на 1125 учащихся в квартале № 25. Уже этой осенью она распахнет свои двери для учеников.
В Когалыме появится общеобразовательная школа на 900 учащихся. В начале года получено разрешение на ее строительство, сейчас ведутся подготовительные работы.
В Нефтеюганске уже забиты сваи на стройплощадке коррекционной школы-интерната VIII вида. Ее мощность 230 учащихся и 30 мест для проживания.
В Нягани ведутся работы по обустройству строительной площадки, а также земляные работы по планировке территории для средней школы № 7 в жилом районе Центральный. Проектная мощность объекта – 1125 учащихся.
Полторы тысячи новых учебных мест появится в Сургуте. До декабря 2024 года в городе планируется построить среднюю школу в микрорайоне 20А. В июне получено разрешение на строительство. На объекте ведутся работы по обустройству стройплощадки, а также земляные работы по планировке территории. В пгт Белый Яр Сургутского района строится Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся. На объекте завершена забивка свай, устройство фундаментов и полов подвала.
На прошлой неделе получено разрешение на строительство школы на 900 учащихся в Урае. В настоящее время ведутся подготовительные работы.
В окружной столице запланировано сразу три новых образовательных учреждения. Это средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2, средняя школа на 1500 учащихся в районе СУ-967, обе появится до конца 2024 года. И уже в августе 2023 года завершатся работы по строительству Блока 2 в Гимназии № 1. На объекте уже завершаются отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей, установка лифтов и благоустройство территории.
Новая школа на 700 учащихся появится в Березово. На строительной площадке ведутся подготовительные работы, устройство фундаментов. А в деревне Хулимсунт Березовского района в октябре планируется завершение строительства школа искусств на 140 учащихся.
Две школы строятся в Кондинском районе. Так, Школа-детский сад появится в сельском поселении Ушья, ее проектная мощность 80 учеников и 40 мест в детском саду. В поселке Половинка ведется реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада. Новый объект рассчитан на 170 школьников и 85 малышей.
В посёлке Приобье Октябрьского района до конца 2024 года также будет построена новая школа на 300 учащихся. На объекте уже завершены подготовительные работы, устройство фундаментов, ведется кирпичная кладка стен и перегородок 1-2 этажа. Еще один объект в Октябрьском районе – это реконструкция здания школы в селе Малый Атлым. После завершения всех работ она будет преобразована в школу – сад с проектной мощностью 132 учащихся и 30 мест в детском саду.
Отметим, что на реализацию мероприятий проекта «Современная школа» госпрограммой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» предусмотрено 14 501,98 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета 1 524,9 млн рублей, бюджета автономного округа 11 795,5 млн рублей, муниципальных бюджетов 1 181,5 млн рублей.
Источник: Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры