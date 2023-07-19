Александр Новьюхов принял участие в заседании экспертно-консультативного совета Федерального агентства по делам национальностей
Участники встречи рассмотрели вопрос внесения изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
Как рассказал сенатор, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Новьюхов, поправки в вышеуказанный нормативно-правовой акт очень ждут коренные жители, чья хозяйственная деятельность связана с добычей водных биоресурсов.
В настоящее время работа над документом продолжается расширенным экспертным составом, куда входят сенаторы, депутаты Государственной Думы, представители Федерального агентства по рыболовству, МИД России, Администрации Президента.
«Сам проект закона уже имеет оформленную и целостную структуру, учитывает позиции всех заинтересованных сторон, обеспечивает права и интересы коренных малочисленных народов нашей страны. После некоторых согласованных доработок документ будет рассмотрен нижней палатой парламента», – уточнил Александр Новьюхов.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным помощника сенатора
Совета Федерации ФС РФ