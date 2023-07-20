В Югре разработана и утверждена схема маршрутизации оказания медицинской помощи участникам СВО
Оказание медпомощи основано на принципе приоритетности. В регионе действует модель межведомственного сопровождения участников СВО и членов их семей на основе разработанного единого порядка, определяющего форму, этапы и схемы сопровождения. Лечебные учреждения обеспечивают «зеленый коридор» при обращении за медицинской помощью. А также при прохождении диспансеризации, профилактических осмотров, клинико-диагностического обследования, в том числе при направлении на медико-социальную экспертизу, на оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, при оформлении медицинской документации.
В окружной клинической больнице в Ханты-Мансийске участники СВО могут обратиться к медицинскому регистратору - окно №1. Медицинская помощь будет оказана на принципе приоритетности. В лечебном учреждении также назначены ответственные сотрудники по вопросам сопровождения участников СВО и членов их семей. Принимаются и оперативно отвечают на обращения участников СВО через портал обратной связи медицинского учреждения, электронную почту, паблик больницы в социальной сети «ВКонтакте».
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