Борис Хохряков: «Жилищное и земельное законодательство Югры корректируется с учетом времени»
Дума Югры в первом полугодии 2023 года несколько раз корректировала жилищное законодательство и законодательство, касающееся регулирования отдельных земельных отношений.
«Мы приняли очень важные поправки для югорчан: при рассмотрении вопроса о признании гражданина малоимущим для принятия его на учет в качестве нуждающегося в жилье, предоставляемом по договорам социального найма, стоимость земельного участка, принадлежащего ему на праве собственности, определяется на основании данных о кадастровой стоимости такого участка, а не рыночной – как было установлено ранее. Это позволяет сократить расходы малоимущих граждан на проведение оценки принадлежащего им недвижимого имущества.
Следующие поправки в окружное законодательство, касающиеся жилья и земельных отношений и принятые в этом году, распространяются граждан, которые выполняют свой долг в зоне проведения специальной военной операции. Доходы, которые они получили в виде выплат в связи с призывом на военную службу по мобилизации либо в связи с заключением контракта о прохождении военной службы, не будут учитываться при принятии решения о признании их малоимущими, чтобы они могли получить жилье по социальному найму», – пояснил изменения Председатель Думы Югры Борис Хохряков.
Кроме этого, в перечень категорий граждан, которым предоставляется право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, включены военнослужащие, «контрактники», удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющиеся ветеранами боевых действий, а также члены семей указанных военнослужащих и лиц, погибших вследствие увечья или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции.
Также установлено, что условие об обязательном пятилетнем периоде постоянного проживания на территории автономного округа на данную категорию граждан не распространяется.
По информаци пресс-секретаря Председателя Думы Югры