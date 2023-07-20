В Югре Росгвардия рассказала воспитанникам военно-спортивного палаточного лагеря о правилах выживания в экстремальных условиях
В сельском поселении Шапша в рамках всероссийского ведомственного проекта «Каникулы с Росгвардией» сотрудники ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провели для воспитанников военно-спортивного палаточного лагеря «Академия мужества» познавательную встречу, в ходе которой ребята познакомились с общими правилами выживания в экстремальных условиях.
Дети в возрасте 9-17 лет узнали о вооружении и экипировке спецподразделения, приемах самообороны, а также ознакомились с содержимым индивидуального рациона питания.
На торжественном построении заместитель начальника территориального управления по военно-политической работе подполковник Михаил Тремасов и председатель Совета ветеранов регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по ХМАО – Югре полковник полиции в отставке Александр Андреев вручили благодарственные письма руководителю лагеря Евгении Агзамовой, а также лучшим инструкторам и воспитанникам.
«На протяжении трех лет представители ведомства сотрудничают с военно-спортивным палаточным лагерем, проводя занятия с ребятами, что формирует у подрастающего поколения глубокое понимание патриотического долга и любовь к Родине», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре