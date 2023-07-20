Девять законопроектов поступят в Думу Югры
Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в заседании Правительства региона, которое провела Губернатор Наталья Комарова. Рассмотрено 40 вопросов.
«Рассмотрены девять законопроектов, которые поступят в Думу Югры для работы над ними депутатами», – отметил Борис Хохряков.
Предложены изменения в окружной закон, который касается дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Орган опеки и попечительства не позднее трех рабочих дней со дня получения сведений о ребенке-сироте, ребенке, оставшемся без попечения родителей, будет принимать меры по защите имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализации их прав на пенсионное и социальное обеспечение, кроме дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение.
Также проектом предложено увеличить размер выплаты на содержание детей-сирот в возрасте до 6 лет с 19 300 рублей до 19 680 рублей. То есть до установленного в автономном округе размера прожиточного минимума для детей. По состоянию на 1 июня 2023 года количество детей-сирот, которые получают эту выплату, составляет 650 граждан.
Изменения коснутся и закона о регулировании отдельных жилищных отношений. Анализ текущей ситуации показал необходимость дополнительного правового регулирования вопросов замены жилых помещений инвалидов, предоставленных им по договорам социального найма из муниципальных жилищных фондов, включая приобретение нового жилого помещения, приспособленного c учетом потребностей инвалида, и равнозначного по общей площади и месторасположению помещения, в котором проживает инвалид.
При этом учтены основания для замены жилых помещений, которые невозможно или экономически нецелесообразно приспособить под потребности инвалида, а также возможно иных категорий граждан. Такая практика замены жилья применяется в ряде субъектов Российской Федерации.
Еще один проект закона был рассмотрен сегодня на заседании Правительства округа – в связи с принятием в Российскую Федерацию Запорожской и Херсонской областей предлагается дополнить перечень граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, гражданами, ходатайствующими о признании вынужденными переселенцами, а также вынужденными переселенцами, покинувшими территорию указанных областей, которые находятся на территории Югры.
В очередном законопроекте предусмотрены изменения в договор с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры.
Предусмотрена корректировка части объема местного бюджета по проекту реконструкции трех котельных поселка Высокий Мыс, села Сытомино, деревни Лямина Сургутского района.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры