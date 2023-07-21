Сургутские врачи впервые в Югре начали проводить внутриутробные операции
В БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» началась новая эра развития хирургии. Врачи провели первые внутриутробные операции. До этого беременным пациенткам с патологиями развития плода такие вмешательства проводили только в Федеральных центрах. «Первую операцию провели у пациентки с многоплодной беременностью. Патология заключалась в том, что оба ребенка находились в одной плаценте и происходил сброс крови от одного к другому, в итоге у одного плода внутриутробно развивалась тяжелая анемия, а у другого сгущение крови, оба состояния опасны и угрожали жизни детей. Для коррекции такого состояния – фетофетального трансфузионного синдрома – внутриутробно выполняется коагуляция анастомозов лапароскопическим доступом через маленькие проколы. Операция требует ювелирного мастерства и высокого профессионализма, - рассказывает президент БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» Лариса Белоцерковцева.
Операция прошла успешно, ее провели: врач акушер-гинеколог Валерий Панкратов, врачи ультразвуковой диагностики – Наталья Потапова, Татьяна Петрова, операционная медсестра Светлана Охотникова и анестезиологи Владимир Квасов, Наталья Алборова.
Уже на сегодня выполнено несколько внутриутробных переливаний крови у плодов с тяжелой формой гемолитической болезни. Операции проводятся в случае возникновения резус-конфликта между кровью матери и ребенка. У плода возникает анемия, коррекция которой возможна при переливании крови плоду.
Внутриутробная хирургия объединяет врачей различных специальностей – акушеров-гинекологов, неонатальных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, специалистов лучевой диагностики, трансфузиологов. Анестезиологи владеют методами обезболивания не только беременной женщины, но и плода. Появление и быстрые темпы развития фетальной хирургии стали возможными, благодаря современным системам визуализации в режиме онлайн, совершенствованию инструментария и оборудования, позволяющего без последствий проникнуть в особый мир внутриутробного развития.
В освоении новой технологии сургутским врачам помогали коллеги из БУ ВО «Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества». Специалисты совершили прорыв, благодаря которому смогут помогать еще большему количеству пациентов, тем самым, реализуя одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», спасая жизни еще нерожденных детей.
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