Жители Югры бесплатно отправили в зону СВО с помощью Почты России более 350 посылок
Жители Ханты-Мансийского автономного округа с 1 мая бесплатно отправили с помощью Почты России более 350 посылок в зону спецоперации.
С 1 мая через Почту России можно бесплатно отправить посылки военным в зону СВО. Оператор принимает отправления в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 кг.
Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве. Здесь Почта передает их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.
Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно уточнить в контакт центре Почты России по телефон 8-800-100-00-00.
АО «Почта России»