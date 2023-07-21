Будущая пенсия для югорчан
20 июля в Ханты-Мансийске на площадке РИЦ «Югра» состоялась пресс-конференция, на которой управляющий ГУ-Отделения Социального фонда РФ по Югре Татьяна Сергеевна Зайцева рассказала о будущей пенсии для жителей Югры, отметив, что в настоящее время в Российской Федерации «существует 2 вида основных пенсий, это страховые пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.
Страховые пенсии в свою очередь подразделяются на страховые пенсии по:
- старости;
- инвалидности;
- случаю потери кормильца.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению выплачиваются военнослужащим и их семьям, пенсии пострадавших в результате техногенных катастроф и социальные пенсии».
Татьяна Сергеевна отметила численность пенсионеров в Югре: 461,9 тыс. человек. По сравнению с 2002 годом число пенсионеров составляло 199 тысяч. Большую часть составляют – получатели страховых пенсий. Из них самый большой контингент – это пенсионеры по старости, те люди, которые отработали свой стаж, возраст, а также все те условия, необходимые для установления пенсии, чтобы выйти на заслуженный отдых. Их численность составляет 90,3% от общего числа пенсионеров. Получателей страховых пенсий по инвалидности, а также по утере кормильца в Югре составляет 7%, т.е. порядка 29 тысяч человек. По государственному пенсионному обеспечению получателей пенсий – 31 тысяча.
Основная масса из государственного пенсионного обеспечения – это получатели социальной пенсии. Сюда относятся как инвалиды, у которых нет стажа работы по тем или иным причинам, также престарелые граждане, которые никогда не работали и у них не имеется стажа работы или его недостаточно для получения страховой пенсии по старости. В регионе численность работающих пенсионеров составляет 26,6% (123 тысячи). Средний размер пенсии в Югре – около 28 тысяч рублей.
– Что же нужно знать будущему пенсионеру в Югре?
– Первое и самое важное, это осуществлять контроль за своим индивидуальным лицевым счетом через личный кабинет на портале Госуслуг или через сайт Социального фонда РФ. Нужно запрашивать один раз в год выписку из индивидуального пенсионного счета. В выписке отражены все периоды трудовой деятельности гражданина.
Необходимо осуществлять трудовую деятельность именно в той организации, где выплачивают белую заработную плату, а не в «конверте». Сталкивались в практике с такими случаями, когда гражданин говорил о том, что он работал, а на его индивидуальном счете нет страховых взносов, он получал зарплату в «конверте», а страхователь не уплачивал за него страховые взносы. Именно страховые взносы начисляются с заработной платы и страховые взносы определяют размер пенсии.
Чем дольше гражданин работает, соответственно у него больше страховых взносов отражается на его индивидуальном лицевом счете, тем самым увеличивая расчетный пенсионный капитал для будущей пенсии.
За 5 лет до возникновения права человека выхода на пенсию, организации направляют в Социальный фонд все имеющиеся в распоряжении данной организации документов, это трудовая книжка, военный билет (для мужчин), свидетельство о рождении детей (для женщин) и все другие необходимые документы.
Специалисты фонда делают оценку, смотрят предоставленные документы и выносят свой вердикт, все ли хорошо, либо необходимы дополнительные документы. Далее осуществляется работа с организацией, если этого не происходит, то гражданину необходимо самостоятельно прийти на прием в клиентскую службу со всеми необходимыми документами, специалист проведет всю необходимую работу, направит запросы, окажет полное содействие для того, чтобы человек, подходя к пенсионному возрасту, на своем лицевом счете имел всю необходимую информацию.
С 2024 года возраст выхода на пенсию по старости на общих основаниях, для женщин будет установлен 60 лет, для мужчин 65 лет, а также при наличии стажа работы, для женщин – 20 лет, для мужчин – 25 лет.
Все ранее действующие льготы по досрочному пенсионному обеспечению сохраняются в прежнем объеме, как для женщин, так и для мужчин. Законодательство предусматривает периоды работы. Жители Крайнего Севера и приравненных местностей имеют право досрочного выхода на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. На территории Югры более 80% пенсий устанавливается досрочно» – рассказала в прямом эфире Татьяна Зайцева.
Оксана Албина