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Для слабовидящих

Шахматы учат быть объективным!

21.07.2023

В Международный день шахмат в Ханты-Мансийске состоялся праздник. На площадке «Центра молодежных проектов» прошел открытый турнир по быстрым шахматам. Участие в нём приняли около 300 человек – любители и профессионалы.

Поздравить игроков и пожелать успехов пришли Губернатор Югры Наталья Комарова и Глава окружного центра Максим Ряшин.

Кроме соревнований гостей ждал веселый праздник – квест-игра, викторины, хоббихорсинг и сдача нормативов ГТО. Отметим, фестиваль организован, чтобы взрослые и дети смогли больше узнать об этом спорте.

Источник: Городской информационный центр

21.07.2023

21.07.2023