Шахматы учат быть объективным!
В Международный день шахмат в Ханты-Мансийске состоялся праздник. На площадке «Центра молодежных проектов» прошел открытый турнир по быстрым шахматам. Участие в нём приняли около 300 человек – любители и профессионалы.
Поздравить игроков и пожелать успехов пришли Губернатор Югры Наталья Комарова и Глава окружного центра Максим Ряшин.
Кроме соревнований гостей ждал веселый праздник – квест-игра, викторины, хоббихорсинг и сдача нормативов ГТО. Отметим, фестиваль организован, чтобы взрослые и дети смогли больше узнать об этом спорте.
Источник: Городской информационный центр