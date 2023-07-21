Денис Мантуров прибыл в Югру с рабочим визитом

20 июля в Ханты-Мансийске на площадке РИЦ «Югра» состоялась пресс-конференция, на которой управляющий ГУ-Отделения Социального фонда РФ по Югре Татьяна Сергеевна Зайцева рассказала о будущей пенсии для жителей Югры, отметив, что в настоящее время в Российской Федерации «сущес