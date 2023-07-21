Денис Мантуров прибыл в Югру с рабочим визитом
Югру с рабочим визитом посетит заместитель председателя Правительства Российской Федерации — министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
В рамках рабочей поездки Денис Мантуров проведёт в Сургуте заседание координационного совета по промышленности. Участие в мероприятии примут заместители министрапромышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных и Михаил Иванов, полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, профильные министры субъектов РФ, руководители региональных департаментов, курирующие сферу промышленности, руководители крупных промышленных компаний страны.
Кроме того, Денис Мантуров посетит Центр политехнического обучения ПАО «Сургутнефтегаз» и индустриальный парк «Югра», где ему презентуют оборудование и технологии, применяемые для добычи нефти и газа, представят выставочные экспозиции промышленных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа.
Также заместитель председателя Правительства Российской Федерации проведёт встречу с губернатором Югры Натальей Комаровой, в ходе которой стороны обсудят перспективы развития промышленного потенциала региона.
Источник: admhmao.ru