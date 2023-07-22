Борис Хохряков принял участие в обсуждении вопросов северного завоза и интеграции новых субъектов РФ
21 июля Председатель Думы Югры Борис Хохряков принял участие в заседании Президиума Совета Законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи.
Обсуждалась интеграция новых субъектов Российской Федерации в правовую систему Российской Федерации и вопросы северного завоза: информационная система мониторинга и совершенствование транспортно-логистической инфраструктуры. Строительство судов, в том числе рыбопромыслового флота для нужд северного завоза.
Открывая заседание, вице-спикер Государственной Думы РФ Ирина Яровая отметила, что вопросы внедрения проактивного формата предоставления всех социальных гарантий и информирования населения о них в новых регионах должны решаться более активно. В приоритете государства сегодня – решение вопросов по обеспечению качества жизни, надлежащего правового режима в новых субъектах РФ.
«Прошу особо обратить внимание на вопросы, связанные с гарантиями для семей, – сказала Ирина Яровая, обращаясь к представителям профильных министерств, участвующим в заседании. – Большая социальная политика, которая реализуется в России, и приоритет защиты материнства и детства в новых субъектах РФ имеют особо важное значение.
Хочу обратить внимание Минтруда на то, чтобы вопросы социальной защиты и проактивный формат предоставления всех социальных гарантий и информирования населения в новых субъектах решались более активно с учетом всех форматов возможных коммуникаций», – указала депутат.
Напомним, ранее были приняты важнейшие законы по созданию институтов судебной власти в новых регионах, о включении в гражданский оборот юридических лиц и ИП, по вопросам жизненных ситуаций, о наследовании имущества, по вопросам Свободной экономической зоны. В фокусе пристального внимания – вопросы, связанные с заботой о семьях.
Что касается вопроса северного завоза, то Президиум Совета Законодателей Российской Федерации рекомендовал Правительству разработать федеральную программу по развитию объектов опорной сети транспортно-логистической инфраструктуры северного завоза для обеспечения бесперебойного снабжения территорий северного завоза автомобильным транспортном в зимний период, рассмотреть вопрос о создании мультимодальных транспортных узлов северного завоза.
Кроме этого, при подготовке проекта федерального завоза на ближайшую трехлетку предусмотреть: выделение бюджетных средств на предоставление льготных бюджетных кредитов регионам на закупку продукции северного завоза; на содержание объектов транспортно-логистической инфраструктуры, используемой для северного завоза и находящейся в федеральной собственности; на софинансирование расходных обязательств регионов и муниципальных образований; на содержание объектов транспортно-логистической инфраструктуры, используемых для северного завоза.
Также рекомендовано исполнительным органам власти субъектов РФ, где имеются удаленные и труднодоступные районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов, и органам местного самоуправления, расположенных в указанных районах, проработать меры, направленные на замещение завозимых в рамках северного завоза грузов, товарами и продукцией местного производства.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры