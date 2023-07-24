Медицинская сестра детской больницы будет помогать раненым бойцам СВО
Годовой контракт с Министерством обороны РФ заключила медицинская сестра Нижневартовской окружной клинической детской больницы. Характер девушки всегда заставлял выбирать социально значимые направления в медицинской работе. Например, у нее уже есть опыт работы в условиях ковидного госпиталя. Теперь она готова попробовать свои силы в военной медицине.
Медиков ждет три месяца обучения, после чего их распределят в соответствии с требованиями Минобороны РФ. Предстоит не только обучение мастерству медицинской сестры в условиях проведения СВО, но беседа с психологом, который определит степень готовности и адаптивности специалиста. "Я давно планировала поехать, так как считаю, что задача медика как раз включаться в процессы, где людям особенно требуется помощь. Хочется также развить и усилить собственные профессиональные качества. Задача предстоит понятная - помогать раненым бойцам лечиться и восстанавливаться. Семья с волнением приняла мое решение, но поддержала. Я уже в пути и готова к работе".
Контракт медсестра заключила на год. На этот период времени за ней сохранится рабочее место в детской больнице и, конечно, коллеги с нетерпением будут ждать ее возвращения.
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