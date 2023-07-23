До миллиона рублей могут получить югорчане на проекты по развитию среды для детей и подростков
Фонд Тимченко объявил о старте в Югре открытого конкурса «Среда возможностей», направленного на поддержку проектов для детей и подростков на малых территориях. К участию приглашаются НКО и бюджетные учреждения, ведущие свою деятельность в населенных пунктах с численностью жителей до 50 000 человек.
Особенность конкурса — в опоре на мнения и потребности, высказанные детьми, а также их активное вовлечение в реализацию проектов.
Общий грантовый фонд составляет 50 млн рублей. Те, кто ранее уже получал поддержку Фонда Тимченко, могут заявиться на сумму до миллиона рублей. Для новичков верхняя планка установлена на 500 000 рублей.
Как отмечают организаторы, в концепцию конкурса легли два связанных понятия: детское благополучие, исследованием которого фонд занимается уже несколько лет, и модель развивающей и поддерживающей среды, влияющей как на благополучие детей, так и на общее состояние и перспективы территории.
В заявке участники должны описать, как они видят развитие такой среды на своей территории в течение трёх лет: что уже есть, чего не хватает, как вписаны в это мнения и желания детей. И более детализированно отразить то, что планируется сделать в качестве первого шага за год. Примерами таких проектов могут послужить современные детские театры, молодежные пространства, созданные самими ребятами, спортивные объекты, собирающие вокруг себя жителей.
«Мы уверены, что благополучие детей и подростков напрямую зависит от того, смогут ли взрослые услышать их голос и вместе с ними создать такую среду, которая будет развивать и поддерживать любых детей на этой территории. Мы пониманием, что среда не формируется за пару месяцев или даже за год, это более длительный процесс. И в этом году мы хотим найти в малых городах и сёлах проекты, которые имеют перспективу долгосрочного развития», — считает генеральный директор Фонда Тимченко Мария Морозова.
Конкурс «Среда возможностей» реализуется совместно с организациями-операторами на территории шести федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный.
Грантооператором по УрФО выступает фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».
«Новый конкурс нацелен на поддержку проектов, которые смогут уже на этапе разработки детально опереться на мнение самих детей и активно вовлечь их в реализацию в дальнейшем. В приоритете конкурса всё, что сделано через потребности ребёнка, а не взрослого, для развития среды, часто отсутствующей в малых населенных пунктах. Всё, чтобы ребёнок, даже живя далеко от крупных очагов культуры, образования и науки, мог раскрыть и реализовать свои способности в полной мере», — отмечает советник генерального директора фонда гражданских инициатив Югры Владислав Соколов.
Прием заявок ведется в электронном виде и продлится два месяца: с 24 июля по 24 сентября 2023 года. Победители будут объявлены 31 октября 2023 года.
Подробности на сайте конкурса и в группе «ВКонтакте»: https://vk.com/sreda_vozmozhnostey, https://vk.cc/cpoA8T. Вводный вебинар для заявителей пройдет уже в среду, 19 июля, в 10:00 по московскому времени. Записаться на него можно по ссылке https://forms.yandex.ru/u/64aced3802848fb6a90df5da/.
Напомним, в этом году Фонд Тимченко подписал два соглашения о сотрудничестве с правительством Югры и Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Подписывали документы губернатор автономного округа Наталья Комарова, генеральный директор Фонда Тимченко Мария Морозова и исполняющий обязанности генерального директора фонда гражданских и социальных инициатив Югры Виталий Андреев.
По словам Натальи Комаровой, в фокусе сотрудничества — создание условий для социокультурного развития территорий малых городов и сёл Югры.
Отметим, что Фонд Тимченко — один из крупнейших семейных благотворительных фондов страны, который работает в 80 регионах России с 2010 года.
Источник: admhmao.ru