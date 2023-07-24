Все дети из семей добровольцев СВО в Югре будут питаться в школах бесплатно
Все дети из семей добровольцев СВО в Югре будут получать бесплатное двухразовое питание в школах. Как отметила губернатор региона Наталья Комарова на заседании правительства автономного округа, внесены соответствующие изменения в окружное законодательство.
Если раньше право на льготы имели только сыновьи и дочери военнослужащих, то теперь такая мера поддержки распространяется на всех детей семьи: пасынков и падчериц, братьев и сестер.
«Для названной категории также предусмотрена 100-процентная компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах, первоочередное зачисление в группы продленного дня в школах и круглосуточного пребывания в детских садах. Кроме того, предоставляется преимущество при переводе в образовательные организации, приближенные к месту жительства, путевки для отдыха и оздоровления», — пояснила глава региона.
Источник: ugra-news.ru