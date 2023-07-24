Более тысячи югорских семей с начала года направили маткапитал на обучение детей
За первую половину 2023 года 1 325 югорских семей оплатили образование детей средствами материнского капитала. На эти цели Социальный фонд перечислил порядка 84 миллионов рублей.
Материнский капитал – это действующая в России мера поддержки семей с детьми. В 2023 году при рождении первенца родители получают 587 тыс. рублей, за второго ребенка – 775,6 тыс. Если сертификат уже был оформлен на первого ребенка, при рождении второго дополнительно положено 188,7 тыс. руб.
Средствами семейного капитала можно оплатить обучение ребенка в любых образовательных организациях – от детского сада до университета, курсы иностранного языка и вождения автомобиля, уроки творчества и спортивные занятия. Главное условие, чтобы у организации была лицензия на образовательную деятельность.
Кроме того, маткапитал разрешается использовать на обучение у частных преподавателей и присмотр у няни, работающей в качестве индивидуального предпринимателя. В таких случаях также обязательно наличие лицензии на оказание образовательных услуг. Помимо этого, маткапитал позволяет оплатить жилое помещение и коммунальные услуги в общежитии, предоставленном на время обучения.
Средства господдержки можно направить на образование как родных, так и усыновленных детей. Главное, чтобы ребенок был не старше 25 лет, а учебное заведение находилось в России и имело лицензию.
Чтобы воспользоваться маткапиталом, нужно подать заявление через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу Соцфонда.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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