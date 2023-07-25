Выездной приём кардиолога из окружной клиники в поликлинике Белоярской районной больницы
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является важной частью национального проекта «Здравоохранение». Для ее успешной реализации врачи из окружных клинических больниц совершают выезды в районные больницы для консультации пациентов.
Кардиолог Окружной клинической больницы Татьяна Бухмиллер провела выездной приём пациентов в поликлинике Белоярской районной больницы. Специалистом было осмотрено более 25 пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Пациентам была скорректирована терапия, были отобраны пациенты, нуждающиеся в плановом проведении коронаграфии и дообследовании.
Подобные осмотры населения узкими специалистами окружных клинических больниц осуществляются ежеквартально. Выезды врачебных бригад позволяют не только назначить или скорректировать терапию, выявить больных, нуждающихся в лечении в специализированных отделениях, но и оказать консультативно-методическую помощь специалистам центральных районных больниц.
Несмотря на то, что большинство консультаций проводятся с помощью телемедицины, выездные приемы не теряют свою актуальность.
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