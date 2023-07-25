Объездную дорогу города Радужный привели в нормативное состояние
В Ханты-Мансийском автономном округе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» привели в нормативное состояние объездную дорогу (обход) города Радужный, протяженностью 12,2 км. Это первый объект нацпроекта в регионе, введенный в эксплуатацию в текущем году.
Работы велись с 2022 года. За это время специалисты выполнили большой объем работ: фрезерование старого покрытия, укладку двух слоев асфальтобетона и укрепление обочин. Для обеспечения безопасности дорожного движения на объекте установили дорожные знаки и сигнальные столбики, выполнили замену барьерного ограждения, а также нанесли дорожную разметку.
Ремонт автодороги велся с опережением графика, благодаря этому объект введен в эксплуатацию раньше предусмотренного контрактом срока. В состав приемочной комиссии вошли специалисты окружного управления автодорог, подрядной организации и общественности.
По заключению комиссии, работы по ремонту объездной дороги выполнены качественно, геометрические параметры дороги соответствуют нормативным требованиям. Замечаний не возникло, объект был введен в эксплуатацию.
Отметим, объездная дорога (обход) города Радужный входит в опорную сеть Российской Федерации, обеспечивает круглогодичный проезд к дачным товариществам и промышленным предприятиям.
Строительство, ремонт и реконструкция дорог в автономном округе включены как приоритетное направление в программу Команды Югры — «Карту развития Югры», которая была сформирована с учётом наказов жителей региона. Всего в 2023 году в автономном округе планируется привести в нормативное состояние 35,13 км автодорог, из них: 29,24 км — региональные автомобильные дороги; 5,89 км — местные дороги городских агломераций. Особое внимание будет уделено приведению в норматив автомобильных дорог, вошедших в опорную сеть России, дорог к социально значимым объектам, а также проходящим по сельским территориям.
Источник: Депполитики Югры