13 тысяч единовременных выплат и пособий на детей получили работающие жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с начала 2023 года
В 2023 году Отделение СФР по ХМАО – Югре выплатило 12 943 единовременных выплат и пособий работающим родителям региона. В общей сложности им было перечислено более 1,5 миллиарда рублей.
Напомним, что официально трудоустроенные граждане имеют право на единовременное пособие по беременности и родам, а также единовременную выплату при рождении ребенка.
Пособие по беременности и родам выплачивается застрахованной работающей женщине на основании листка нетрудоспособности. Размер пособия зависит от заработка женщины, сложности родов и других факторов.
Минимальный размер такого пособия в Югре за 140 календарных дней отпуска по беременности и родам составит 112 137 рублей, максимальный — 383 178 рублей. При осложненных родах или рождении двух и более малышей — размер пособия будет увеличен. Сумма выплачивается разово за весь период отпуска.
Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее. В случае рождения двух и более детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка. Размер — 34 363 рублей.
«Единоразовые выплаты полагаются будущим мамочкам в связи с рождением или усыновлением ребенка. На них родители могут приобрести необходимые вещи по уходу за малышом и спокойно подготовиться к появлению ребенка», — подчеркнула Татьяна Зайцева, управляющий Отделением Социального фонда России по ХМАО – Югре.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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