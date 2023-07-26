Александр Новьюхов принял участие в рабочей встрече с заместителем Губернатора Югры Всеволодом Кольцовым
В ходе мероприятия обсуждались вопросы здравоохранения и социальной поддержки граждан.
Как подчеркнул сенатор, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Новьюхов, развитию вышеуказанных направлений в Югре уделяется повышенное внимание. Медицинские и социальные учреждения региона известны далеко за его пределами, отличаются современным оснащением и достаточно высоким качеством услуг. Но самое главное – продолжают постоянно развиваться.
Отмечено, что перед системой здравоохранения и социального обеспечения в настоящее время стоит ряд серьезных задач. В фокусе внимания профильных специалистов региона остаются вопросы прерывания беременности без медицинских оснований, мужского бесплодия, осложнений после перенесенного COVID-19, эффективного выявления, лечения и профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Ведется работа по дополнительному совершенствованию механизмов оказания услуг протезирования для участников и ветеранов специальной военной операции, их санаторно-курортного обеспечения, реабилитации.
«Можно с уверенностью говорить, что по всем вышеперечисленным направлениям Югра действует на опережение и достигает хороших результатов. Фактором, обеспечивающим устойчивое развитие отрасли в целом и каждого отдельного медицинского или социального учреждения, является активное применение принципов стратегического планирования», – подвел итог встречи сенатор Александр Новьюхов.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным помощника сенатора
Совета Федерации ФС РФ