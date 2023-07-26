Культурно-просветительское мероприятие «Геннадий Райшев. Пространство Сибири» в рамках проекта «Народный пленэр»
29 - 30 июля в дни Чемпионата России по лыжероллерам Государственный художественный музей в рамках проекта «Народный пленэр» организует культурно-просветительское мероприятие «Пространство Сибири».
С 11.00 до 15.00 на примузейной площади Галереи-мастерской художника Г.С. Райшева развернется целая палитра творческих площадок с разнообразными мастер-классами для семейной аудитории.
Гости смогут испытать себя в роли художников, создавая авторские композиции за мольбертами по мотивам монументального панно «Пространство Сибири» под руководством профессиональных художников.
Также в программе мероприятия запланированы обзорные экскурсии, которые состоятся в 11.00 и в 14.00. Экскурсанты познакомятся с подлинными произведениями Г.С. Райшева, представленными в масштабной ретроспективной экспозиции Галереи-мастерской, посетят Мемориальную мастерскую художника «Человек Вселенной», сохраняющую обстановку и ауру Места, в котором он работал с 2011 по 2020 годы, а также познакомятся с произведениями Мастера, представленными на временных выставках.
Для юных гостей программы будут работать творческие площадки с мастер-классами «Югорская легенда» и «Таёжная птица». С 11.00 до 12.00 участники создадут коллективное панно по мотивам произведения «Югорская легенда» (1986 г.), наполнив сферические пространства Земли образами «речного народа» и лесными обитателями. С 12.00 до 13.00, используя собственную фантазию и воображение, ребята смастерят из картона и цветной бумаги декоративные композиции с изображением таежной птицы – утки.
С 13.00 до 14.00 для гостей будет организован эксклюзивный мастер-класс «Югорский авангард». Участники познакомятся с инструментарием художника-графика и с техникой линогравюры, освоив все её этапы – от создания эскиза до готового оттиска на шоппере в технике черно-белой линогравюры.
Даты: 29-30 июля с 11.00 до 15.00
Адрес: ул. Чехова, 1
Филиал «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева»
Телефон: 8 (3467) 92-84-04
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Екатерина Бубенова,
научный сотрудник филиала «Галерея-мастерская художника Г. С. Райшева»