Медицинская сестра операционной Нижневартовской ОКБ отмечена Почётной грамотой Министерства здравоохранения
Лариса Розбах родом из Тобольска, где в 1979 году и окончила медицинский колледж. «Моя мама была медицинским работником-всю жизнь заведовала здравпунктом. Я пошла по её стопам», -поделилась Лариса Владимировна.
Начинала свою трудовую деятельность в должности фельдшера медико-санитарной части треста «Сургуттрубопроводстрой», в должности заведующей здравпунктом. Здравпункт был расположен в отдалённой от города местности, а быстро доставить людей в больницу можно было только на вертолёте, что делало трудовые будни сложными, но в то же время интересными.
В 1984 году Лариса Владимировна с семьёй переехала в Нижневартовск и пришла работать в гинекологическое отделение перинатального центра. «Я хоть и фельдшер по образованию, но решила уйти в сестринство. После работы в здравпункте, где была только я и акушерка, решила, что хочу работать в большом коллективе», - рассказала она.
Свой путь как операционной медицинской сестры Лариса Владимировна начала в 1990 году и заново влюбилась в медицину. Ни один день операционной медицинской сестры не похож на предыдущий, и ни одна операция не повторяется. «Я сама женщина и всегда искренне сочувствовала девушкам, которые столкнулись с проблемами. А со временем я стала относиться к ним даже по-матерински. Столько лет у операционного стола, а всё равно каждый раз переживаю, как за родных», - добавила женщина. С 2010 года трудилась медицинской сестрой операционной в Нижневартовской городской больнице, а с июня 2021 года в окружной клинической больнице.
Неоднократно была отмечена наградами разных уровней за свой труд, среди которых Почётная грамота Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, Благодарность Министра здравоохранения Российской Федерации, Муниципальный юбилейный нагрудный знак, а теперь и Почётная грамота Министерства здравоохранения.
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