В окружном центре на территории главной клиники Югры высадили деревья
Закончилась рабочая поездка легенды российской трансплантологии Сергея Готье в Ханты-Мансийск. Более 15 лет Сергей Владимирович руководит ведущим научным центром России - Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России, за его плечами более 1000 выполненных трансплантаций печени.
Вчера академик и его команда совместно с трансплантологами окружной больницы в Ханты-Мансийске обсудили результаты и перспективы трансплантологической помощи в Югре. В онлайн-формате прошло совещание с трансплантологическими центрами Уральского федерального округа. Федеральные эксперты высоко оценили работу службы югорских коллег. Всего с 2015 года в регионе выполнены 59 операций по пересадке почек, 11 операций по пересадке печени, 3 трансплантации сердца, 40 - костного мозга, 9 пересадок роговицы.
Состоялось подписание Соглашения о долгосрочном сотрудничестве между ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» и БУ «Окружная клиническая больница» в области донорства и трансплантации органов и тканей человека, а также нефрологии, в рамках клинической, образовательной, научной и методической деятельности.
В главном холле окружной клиники Югры Сергей Готье и заместитель губернатора округа Всеволод Кольцов с командой трансплантологов больницы приветствовали доноров, которые пожертвовали частицей своей жизни ради жизни другого человека. Всеволод Станиславович в приветственном слове отметил: «Мы сегодня собрались здесь, чтобы подвести итоги, разделить наши успехи, дать ценные советы, наметить планы на будущее, и главное, - отметить особенных людей, которые отдали частичку себя своим близким. Это необыкновенные люди. Хочу отметить, что в Югре активно развивается направление трансплантации и органного донорства. Все начиналось с огромного желания реализовать программу. За этим последовало проведение консультаций с нашими коллегами и единомышленниками из Центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, организационная работа. Развитие органного донорства – важная задача, поставленная перед системой здравоохранения Югры. Пересадка донорских органов дает пациентам надежду на активную жизнь, эту медицинскую услугу ждут сегодня сотни югорчан».
В свою очередь Сергей Владимирович поблагодарил югорчан за тёплый приём, а главное - за особый профессионализм, активность и успехи. Югра способна удивлять в инновационных, организационных, научно-технологических и клинических решениях в области трансплантации искусственных органов, регенеративной медицины. «Сейчас горизонтальное и вертикальное расширение программ трансплантации является одним из приоритетных направлений развития медицины. Это легко объяснить с позиции понимания того, что трансплантация аккумулирует в себе все передовые направления медицины от диагностики и терапии до хирургии и реабилитации. Но в конце прошлого века, когда трансплантационная помощь в стране только начинала набирать свои обороты, медицинское сообщество решило поощрить и выразить свою признательность тем, кто является ярким примером добродетели, кто становится неотъемлемой частью врачебной помощи больному и жертвует ему частичку себя — донорам органов, тем самым „дарящим часть себя“», — рассказал главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.
После чествования доноров, мероприятие переместилось на территорию больничного комплекса, где доноры, медики и гости из Москвы приняли участие в высадке деревьев в Аллею Доноров. И эта акция проводилась не случайно - издревле дерево считалось символом всепобеждающей жизни, оно обладает мудростью, учит, лечит и объединяет. И как бы в подтверждение сего благостного события звучал колокольный звон из рядом стоящей Церкви иконы Божией Матери Знамение.
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