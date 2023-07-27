В Березовском районе вводят в эксплуатацию врачебную амбулаторию
Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов.
В ходе заседания состоялась общественная приемка врачебной амбулатории в поселке Сосьва Березовского района. Строительство объекта велось в рамках государственной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».
Общая площадь здания амбулатории — 540 кв. м. Учреждение рассчитано на 24 посещения в смену.
«Готовность объекта составляет 100 %. Работы выполнены с опережением на один месяц срока, установленного государственным контрактом», — подчеркнула Наталья Комарова.
Участие в общественной приемке приняли жители поселка, которые подтвердили соответствие объекта их ожиданиям и готовность амбулатории к приему пациентов.
Далее участники заседания оценили ход строительства и реконструкции объектов здравоохранения в Нижневартовске, Урае, Нягани, Сургуте.
В центральной окружной больнице на 1 100 коек в Нижневартовске в настоящее время ведутся работы по чистовой отделке помещений, покрытия полов плиткой керамогранит, монтажу потолочных панелей и устройству инженерных систем.
«На объекте задействованы 212 рабочих. Производится процесс поставки технологического оборудования. Запланирована итоговая проверка», — отметил первый заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Александр Барышев.
Стационар с прачечной в Урае, вместимостью 120 койко-мест, рассчитан на 100 посещений в смену. Сейчас на объекте ведутся работы по шпаклевке стен, разводке кабельной продукции систем автоматизации, монтажу силовых щитов и направляющих лифтового оборудования, устройству полов.
Следующий объект — бюро судебно-медицинской экспертизы совместно с патологоанатомическим отделением Сургутской окружной клинической больницы, который будет располагаться в 49 микрорайоне города. По словам первого заместителя директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса, проектная документация по строительству разработана, направлена на проведение государственной экспертизы.
Продолжается строительство станции переливания крови в Сургуте. В планах подрядчика до конца 2023 года полностью закрыть тепловой контур, закончить наружные инженерные сети и на 100 % выполнить черновую отделку. На строительной площадке станции скорой медицинской помощи Сургута до конца месяца будет закончен монолит цокольного этажа, после чего подрядчик приступит к кирпичной кладке стен.
Еще один объект — акушерский корпус с женской консультацией в Нягани. Здание предполагает родильное отделение на 29 коек, женскую консультацию на 110 посещений в смену, прачечную родильного отделения, а также теплый переход к существующему корпусу действующей больницы по улице Загородных.
«Сегодня ведется разработка разделов проектной документации. Завершение и направление документов на проведение государственной экспертизы запланированы на сентябрь 2023 года», — обратил внимание Александр Барышев.
Также участники заседания обсудили ход строительства в Нефтеюганске фильтровальной станции мощностью 20 тысяч кубометров в сутки, которая возводится в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» федерального проекта «Чистая вода».
«На объекте работают 37 человек и шесть единиц техники. Выполнена поставка фильтрующей нагрузки кварцевого песка мелкой фракции. Продолжается строительство камер для подключения трубопровода подачи промывных вод, начались работы по вводу трубопровода в здание. Внутри самого здания продолжается монтаж вентиляционного оборудования, устройство систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения», — доложил заместитель главы города Нефтеюганск Андрей Пастухов.
В завершение заседания была рассмотрена информация о реализации мероприятий по восстановлению прав граждан на десяти объектах в Сургуте и Нефтеюганске. По состоянию на текущую дату, в реестре проблемных объектов числятся девять многоквартирных домов и один паркинг. Объекты достраиваются с использованием федеральных механизмов Фонда развития территорий и с привлечением инвесторов.
Как подчеркнула Наталья Комарова, строительство дома 49-2 в пятом микрорайоне Нефтеюганска завершено.
«Сегодня заканчивается итоговая проверка Жилстройнадзора Югры. Ввод объекта в эксплуатацию — август. Завершение оформления документов по восстановлению прав 82 граждан — сентябрь», — отметила губернатор.
По словам Александра Барышева, ввод в эксплуатацию двух домов в ЖК «Любимый» Сургута запланирован на сентябрь 2023 года.
Наталья Комарова поручила ответственным обеспечить соблюдение всех сроков.
Источник: admhmao.ru