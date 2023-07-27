На Госуслугах стартовал приём на бесплатные курсы программирования
Российские школьники 8-11 классов и студенты колледжей могут бесплатно выучить языки программирования в рамках проекта «Код будущего». Приём заявок на 2023-2024 учебный год стартовал на Госуслугах.
Записаться можно на один из курсов от Яндекса, 1С, Учи.Дома, МЭО, МГТУ им. Баумана, Университета Иннополис, МФТИ и других ведущих ИТ-компаний и вузов.
Выучить можно Python, Java, C++, C#, 1С, Lua, SQL, JavaScript и другие языки. Есть курсы начального, базового и продвинутого уровня подготовки.
Как проходит обучение
· 144 академических часа
· 4 учебных модуля
Открыто 68 курсов на выбор, их число постоянно растёт. Обучение проходит как в онлайн, так и в офлайн формате. Узнать, есть ли в вашем регионе классы для очных занятий, можно через интерактивную карту на Госуслугах.
Как подать заявку на участие в программе:
1. Выберите формат и курс обучения. Заявление может подать школьник/студент колледжа, его родитель или законный представитель
2. Дождитесь получения ссылки на вступительное испытание, она придёт в личный кабинет после проверки заявления
3. Пройдите вступительное испытание в течение 10 рабочих дней с момента получения ссылки
4. Заключите договор с образовательной организацией на бесплатное обучение
Успешно сдав итоговые экзамены, школьники и студенты колледжей получат сертификат об окончании курса. Подать заявление на обучение можно до 30 сентября 2023 года.
Успейте записаться: количество мест ограничено!
Проект «Код будущего» поможет российским школьникам изучить современные языки программирования и получить востребованные навыки в области ИТ в онлайн и офлайн-форматах. По мнению экспертов в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» к 2030 году «Код будущего» позволит обучить программированию 1,2 миллиона человек.
Добавим, что в Югре большое внимание уделяется повышению цифровой грамотности школьников. Проводятся уроки цифры. Федеральный образовательный проект «Лицей Академии Яндекса» направлен на получение школьниками новых знаний в области программирования. В 2022/2023 учебном году обучение в рамках проекта «Лицей Академии Яндекса» проходили 136 учащихся 8-11 классов на площадках образовательных организаций в городах: Белоярский, Лангепас, Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск, из них 1 курс – 98 чел., 2 курс – 38 чел. Завершили обучение в 2023 году – 98 учеников, из них второкурсники – 31 чел. Многие выпускники «Лицея Академии Яндекса» становятся победителями и призерами олимпиад по информатике, программированию, кибербезопасности, различных хакатонов как регионального, так и всероссийского уровней, соревнований Junior WorldSkills и участвуют в конкурсах наравне со взрослыми программистами.
По итогам 2022/2023 учебного года в число ТОП-100 лучших выпускников России проекта, набравших от 80 до 120 баллов, вошли три ученика автономного округа: ученик ЛГ МАОУ «Школа № 2» г. Лангепаса – Кирилл Ильин с рейтингом 113 баллов; ученик группы учащихся на площадке ЮНИИ ИТ г. Ханты-Мансийска – Кирилл Лесовой с рейтингом 112 баллов; учащийся МАОУ ДО «Технополис» IT-Куб г. Сургута – Артемий Плохих с рейтингом 100 баллов.
Источник: depit.admhmao.ru