Социальный фонд и Президентская академия договорились о долгосрочном сотрудничестве
Председатель Социального фонда (СФР) Сергей Чирков и ректор Президентской академии Алексей Комиссаров подписали соглашение о сотрудничестве. Организации намерены объединить усилия и интеллектуальный потенциал для совершенствования учебной, научной и консультационной работы по вопросам социальных выплат и пенсий. Стороны отметили, что социальная сфера сегодня нуждается в современных учебных программах и притоке молодых продвинутых специалистов.
Президентская академия планирует глубже изучить и обобщить опыт работы Социального фонда в рамках образовательных программ. Специалисты СФР будут принимать участие в конференциях, семинарах и круглых столах, а также проводить в вузе занятия по темам пенсионного и социального обеспечения, помогать студентам и аспирантам в исследованиях.
Благодаря этой инициативе студенты академии получат возможность проходить производственную и преддипломную практику в Социальном фонде, аспиранты и докторанты – проводить исследования по сферам работы СФР, готовить и публиковать научные статьи с использованием аналитических материалов и статистических данных фонда.
«Соглашение, которое мы подписываем сегодня, предполагает наше полное взаимодействие по многим вопросам», – отметил глава СФР Сергей Чирков. – Участие фонда состоит в том, что мы принимаем студентов, готовы искать кадры среди выпускников академии. Это большая честь для нас. Президентская академия не только самый крупный вуз в России, это люди, обладающие исключительными компетенциями, которые позволят нам лучше узнать современные технологии и направления развития, применять эти знания на практике».
«Подписание соглашения – закономерный шаг для развития совместных инициатив между академией и фондом. Мы продолжим сотрудничать в области подготовки кадров для Социального фонда, чтобы все жители нашей страны получали услуги еще быстрее и эффективнее. Кроме того, у экспертов РАНХиГС появятся новые возможности: при поддержке СФР мы будем проводить прикладные исследования, в том числе для решения социально-экономических задач», – подчеркнул ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.
Совместная работа Социального фонда и Президентской академии будет способствовать формированию кадрового потенциала для соцсферы, трудоустройству выпускников и повышению эффективности оказания пенсионных и социальных услуг в России.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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