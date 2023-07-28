Три терапевтических отделения клиники Нижневартовска переехали в корпус новой больницы на 1100 коек
Цель переезда– разместиться в типовом здании для лечения пациентов, улучшить качество оказания медицинской помощи и условия пребывания пациентов. У персонала в доступе всё необходимое оснащение и дополнительные помещения для организации рабочего процесса.
Отделение паллиативной медицинской помощи, неврологическое и гастроэнтерологическое отделения переехали в корпус. В новой больницы БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» на 1100 коек. Новые помещения полностью укомплектованы, оснащены новым оборудованием, проведена маршрутизация, очистка вентиляционных систем и дезинфекция, получена лицензия на осуществление медицинской деятельности, персонал прошёл инструктаж и полностью готов к работе на новом месте. Площадь новых помещений в три раза больше площадей в прежних местах расположения отделений.
«Я в своё время лежал на Ленина 29, есть с чем сравнить. Конечно, можно сказать, что город получил новейший пятизвёздочный отель: современное оборудование, анатомические кровати, их можно регулировать в любое положение, всё с цифровым управлением, кнопки вызова персонала прям на консоли у кровати, высокие потолки, большие красивые помещения. Я считаю, городу очень повезло, что больница постепенно сдаётся. Здесь очень хорошо», - поделился Александр Сизинцев, пациент неврологического отделения.
На сегодняшний день в корпусах новой больницы расположены: инфекционное отделение, два отделения медицинской реабилитации, отделение паллиативной медицинской помощи, неврологическое и гастроэнтерологическое отделения.
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