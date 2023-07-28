Югорчане могут претендовать на экологическую премию имени Геннадия Бухтина
В Югре впервые пройдёт конкурс на экологическую премию имени Геннадия Фёдоровича Бухтина. Мероприятие состоится в рамках юбилейной XX Международной экологической акции «Спасти и cохранить». Организатором выступает служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений автономного округа
Конкурс будет проходить с 1 августа по 22 ноября. Его цель — выявить и поощрить югорчан, ведущих успешную волонтёрскую деятельность в сфере охраны окружающей среды; определить лучшие эколого-просветительские и природоохранные проекты и их распространение в муниципальных образованиях автономного округа.
Участниками конкурса могут стать жители автономного округа, достигшие 18 лет, волонтёры — инициаторы экологопросветительских и природоохранных проектов. Им необходимо представить на суд жюри свои проекты в следующих номинациях:
«Формирование ответственного потребления и обращения с отходами»;
«Формирование экологической культуры в обществе и воспитания бережного отношения к природе»;
«Формирование ответственного отношения к животным в целях их защиты, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности при обращении с животными».
Работы конкурсантов, предварительно отобранные экспертным советом, будут оценивать жители Югры онлайн-голосованием. Победители в каждой из трёх номинаций получат денежное поощрение в размере 50 000 рублей, а также почётный диплом и символ волонтёрства.
Награждение победителей конкурса состоится в рамках торжественного закрытия Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в ноябре. Лучшие проекты будут размещены в банке экологических практик автономного округа на официальном сайте www.prirodnadzor.admhmao.ru.
Конкурсные работы принимаются в Природнадзоре Югры с 1 августа по 30 сентября на электронную почту: KravtsovaVF@admhmao.ru. За справками можно обратиться по телефону: 8 (3467) 388-790 (доб. 5612 или 5614).
Напомним, Геннадий Бухтин занимал пост первого заместителя губернатора Югры с 2010 по 2021 год, курировал вопросы охраны окружающей среды, организации и проведения в автономном округе акции «Спасти и сохранить». Под его руководством акция стала визитной карточкой округа, объединив не только регионы России, но и страны мира. Кроме того, в период работы Геннадия Бухтина, регион улучшил ключевые показатели экологической безопасности. Геннадий Бухтин ушёл из жизни в январе 2021 года.
Источник: admhmao.ru