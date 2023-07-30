Житель Ханты-Мансийска благоустроил свой подъезд и двор
Виталий Яковищенко – обычный житель окружной столицы, работает юристом, живет с супругой на улице Анны Коньковой, 10. Когда заезжал в квартиру в 2018 году, дом и двор были самыми обычными, не отличались совершенно ничем. Управляющая компания, по словам Виталия, делала не больше, чем на других объектах.
Не ждать – действовать!
Такой расклад его не устраивал. Он решил привести в порядок для начала собственный подъезд и клумбы возле дома. Купил материалы за свой счет, а когда затрат стало больше, попросил соседей скинуться – все пошли навстречу, и подъезд обрел приятный вид. Как и двор, где посадили цветы и облагородили газон.
Еще Виталию пришла идея расписать стены, конечно, большинство жителей дома согласилось собрать деньги на оплату работы художников. Так на этажах в нескольких подъездах появились пейзажи, где почти всегда изображен берег моря – ведь своему жилому комплексу Виталий дал название «Жемчужина». Художники практически всегда сами решали, что изобразить, поэтому кое-где встречаются и мультяшные, и даже классические славянские мотивы, которые выглядят не менее атмосферно. А где живут многодетные семьи, стены изрисовали цветущими деревьями.
Из-за отсутствия своей игровой площадки детям приходилось ходить в соседний двор через дорогу. Управляющая компания заметила благоустройство, но помогала неохотно.
– Во многом приходилось требовать от них что-то, ждать хоть каких-то работ. Не мог же я оплачивать и устанавливать совершенно все самостоятельно. Однако дождаться ничего так и не удалось, и я решил подать заявку на поддержку по программе инициативного бюджетирования. Дом большой, детей много, поэтому решили спроектировать площадку для всех возрастов, разработать план помогали соседи, – рассказал активист.
Виталий выиграл конкурс, благодаря чему во дворе установили заборчики, посадили деревья, поменяли даже дверь в подъезд – она теперь кованая. Еще в этом году Виталий организовал у дома маленький сквер, а также посадку деревьев и цветов. При устройстве зеленого мини-парка он привез чернозем за свой счет, засыпал им участок, огородил деревянным забором.
Паровоз, а в нем – клумба
За счет гранта на территории мини-сада установили камеры наблюдения, хотя жители и сами бдят за тем, чтобы ничего не испортили. На удивление, никто и не пытается сломать ограждения или написать что-то поверх картин в подъезде. Наоборот, все помогают чем могут. Одни поливают цветы в подвесных кашпо и палисадниках, кто-то сажает их сам, а другие мастерят и ставят заборчики вокруг дома. Теперь двор на Анны Коньковой, 10, – настоящая сказка, действительно жемчужина. Виталию удалось даже вы-
играть несколько конкурсов на лучшую придомовую территорию, а когда возникла проблема с невыделением денег на ограждения, он попросил помощи у губернатора Югры – и она не отказала.
Совсем недавно во дворе появилась новая достопримечательность – две клумбы в форме паровозиков. Как рассказал Виталий, вдохновила на его создание жена Дарья и их будущий сын, который скоро появится на свет. В июне идея воплотилась в жизнь, и теперь возле пятого подъезда, где живет молодая семья, стоит малыш-паровозик, а чуть дальше – папа-паровоз. Внутри них оборудованы клумбы, в которых высадили бархатцы и петунии, вокруг растут молодые канадские клены и полевые цветы. Паровозики, как и картины, деревья и цветы по всему двору, радуют глаз жителей и прохожих.
Сам Виталий готов и дальше благоустраивать свой дом и делать его лучше, ведь, как он сам говорит, жить хочется в уютном, чистом и приятном глазу месте. Когда он занят двором, он в своей стихии и готов придумать сотни идей, чтобы украсить придомовую территорию. Хотя на помощь коммунальщиков все-таки рассчитывает, ведь без них справляться получается не всегда. Сейчас большая часть его задумки уже готова, но всегда есть к чему стремиться – и кто, как не Виталий, знает, что предела совершенству нет.
На заметку
Сегодня в автономном округе есть множество способов реализовать свои идеи по благоустройству. Жители Югры могут стать инициаторами создания сквера, аллеи, спортивной и детской площадки или пространства для творчества.
Во-первых, свои идеи и проекты можно представить на грант главы вашего муниципалитета или на грант губернатора для физлиц.
Во-вторых, в Югре регулярно проходит конкурс проектов инициативного бюджетирования. Победители получают субсидии из бюджета региона на софинансирование до 70 % расходов от общей стоимости инициативного проекта, но не более 10 миллионов рублей на одну инициативу.
В этом году на конкурс активные жители представили 147 проектов – на 27 больше, чем в 2022-м. Победителями признаны 54 идеи из 17 муниципалитетов Югры. Идеи связаны с созданием молодежных площадок, освещением и ремонтом дорог и лыжных трасс, строительством парков, спортивных площадок, общественных пространств и приютов для животных, установкой арт-объектов. Также среди задумок – профориентационные проекты, клубы и секции, городские праздники и фестивали, спортивные состязания и культурные инициативы. Так, благодаря инициативным жителям в Октябрьском районе построят два хоккейных корта в Талинке и Перегребном, отремонтируют лыжероллерную трассу районной спортивной школы. В Лангепасе создадут «УвлекариУМ» – площадку для игр, развития и творчества маленьких горожан, а в поселке Луговом Кондинского района благоустроят территорию причала и набережной. В поселке Сорум Белоярского района начнется благоустройство новой общественной территории «Таежный бульвар» со скейт-площадкой. Жители Нефтеюганска смогут поучаствовать в фестивале уличной культуры и спорта «Тепло», а в Сургуте проведут летние филармонические сезоны. Все инициативы важные, интересные, они задуманы и реализуются югорчанами для югорчан.
В-третьих, ежегодно в России проходит голосование за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды», где югорчане тоже могут выразить свое мнение и повлиять на облик родного города или поселка.
Источник: ugra-news.ru