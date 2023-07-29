Югра будет развивать партнерство со странами Африки
Губернатор автономного округа Наталья Комарова принимает участие в экономическом и гуманитарном форуме «Россия — Африка», который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. Мероприятие призвано диверсифицировать формы и направления российско-африканского сотрудничества, а также определить их развитие на долгосрочную перспективу.
Открытые дискуссии деловой программы касаются наиболее актуальных тем российско-африканской повестки. Наталья Комарова представила опыт Югры в рамках сессии «Креативизация экономики: развитие культурных продуктов и брендов». В ходе сессии участники мероприятия обсудили совместные творческие проекты России и стран Африки, создание конкурентных преимуществ для территорий и стран, сотрудничество в сфере искусства, науки и технологий для достижения целей социально-экономического развития.
«Югра заинтересована в развитии партнёрства со странами Африки. Нас объединяет приоритет — сохранение традиций, знаний самобытных народов с богатым историко-культурным наследием. У продуктов креативных индустрий автономного округа свои образ, голос. Они опираются на культурный код коренных народов Севера, передаются современникам при использовании этнических элементов национальной символики, при производстве одежды, аксессуаров, сувенирной и туристической продукции. Наши товаропроизводители могут продвигать свою продукцию под единым брендом “Сделано в Югре!”», — подчеркнула глава региона.
По оценкам Агентства стратегических инициатив, доля креативных индустрий в ВРП Югры составляет 2,1%, в России — 4,9%. Наталья Комарова отметила, что регион нацелен на увеличение доли ВРП и занятости в креативных видах деятельности не менее чем в два раза к 2030 году.
«Доверие — ключевой принцип, на основе которого Ханты-Мансийский автономный округ выстраивает международное партнёрство», — обратила внимание губернатор Югры.
Нужно отметить, что страны Африки — постоянные участники проводимого в Югре Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. В этом году одним из мероприятий форума стал круглый стол «Россия — Африка: Африканский континент — новый конкурентный игрок». На нём был представлен опыт создания, внедрения цифровой образовательной платформы, успешно используемой в Югре и в Демократической Республике Конго.
«Наш проект “IT-стойбище” позволяет жителям, ведущим кочевой образ жизни и занимающихся традиционными промыслами, иметь доступ к государственным и муниципальным услугам онлайн, получать образование дистанционно. Готовы поделиться проектом», — предложила Наталья Комарова.
Также губернатор Югры пригласила коллег, в том числе из стран Африки, принять участие в Международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» в 2024 году.
«У нас в регионе принято говорить: “Увидеть Югру – влюбиться в Россию”. Это не только туристический слоган, но и бренд. Капитализация брендов, слоганов и наименований — это общемировая практика, которая может быть усилена за счёт международной культурной диффузии. Ждем вас на гостеприимной югорской земле, в Ханты-Мансийске — Новогодней столице Сибири. Кстати, это тоже товарный знак», — резюмировала Наталья Комарова.
Источник: admhmao.ru