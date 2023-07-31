С «горячим сердцем» коллектив ОКБ в Ханты-Мансийске встречал родственных доноров
Впервые в истории медицины Югры состоялась сердечная встреча спасителей и спасенных. Родственные доноры, реципиенты, врачи, организаторы здравоохранения округа, лидеры Службы трансплантологии Югры и страны собрались, чтобы выразить слова признательности особенным людям, которые пожертвовали свои почки родственникам.
Коллектив медицинского учреждения встречал доноров «горячим сердцем». Сладкий ягодный пирог в виде сердца приготовили работники Пищеблока больницы. И еще горячим доставили к чаепитию.
Родственные доноры - особенные люди, которые пожертвовали свои почки родным людям. У каждой семьи своя непростая история. Всего с 2015 года Служба трансплантологов Югры провела 18 родственных пересадок почки. Жизнь прооперированных пациентов изменилась кардинально. Для всех, кто смог приехать в Ханты-Мансийск, команда российских экспертов в области трансплантологии во главе с ее лидером - главным трансплантологом страны Сергеем Готье приготовили дипломы и почетные знаки «Дарящему часть себя».
Доноров и реципиентов также приветствовали ведущие специалисты медицинского учреждения: трансплантологи, хирурги, кардиологи, нефрологи, а также - представители Департамента здравоохранения Югры и органов власти региона, - все, кто делает огромное важное и нужное дело, –участвует в спасении жизни людей.
Спасители и спасенные вместе посадили клены. Издавна дерево считалось символом всепобеждающей жизни. Дерево обладает мудростью, учит и объединяет. Клен в мифологии отождествляется с человеком: все, кто бережно к нему относится, живет долго и счастливо.
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