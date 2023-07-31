С «горячим сердцем» коллектив ОКБ в Ханты-Мансийске встречал родственных доноров

Сегодня, 31 июля в Ханты-Мансийске начнутся съемки нового авторского проекта фотографа Олега Зотова под названием «Мифы и духи Югры», посвященного аутентичной культуре и передающимся из поколения в поколения сказаниям коренных народов Севера.

