Более 180 югорчан подали заявки на включение в единый реестр коренных малочисленных народов РФ через МФЦ в июле
В июле 2023 года через Многофункциональные центры Югры подано 149 заявлений для включения 182 югорчан в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Наибольшее количество заявлений поступило в офис АУ «Многофункциональный центр Югры» Кондинского района.
Отметим, что в МФЦ Югры, в одном из первых в стране, с апреля 2021 года организовано предоставление услуги по включению граждан в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Лицам, сведения о которых учтены в реестре, не потребуется многократно подтверждать свою национальную принадлежность при подаче документов для получения мер государственной поддержки и различного рода пособий, предусмотренных для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера. С этого времени в Югре этой услугой через МФЦ уже воспользовались более 22 тысяч жителей автономного округа.
Напомним, что учет лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации и формирование списка осуществляет Федеральное агентство по делам национальностей. Данные из реестра будут использовать органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды для оказания адресных мер государственной поддержки.
Стоит отметить, что с октября прошлого года подать заявки на включение в единый реестр коренных малочисленных народов РФ через МФЦ Югры стало еще проще. В этом году между АУ «Многофункциональный центр Югры» и Федеральным Агентством по делам национальностей было подписано дополнительное соглашение, в соответствии с которым в перечень административных процедур, осуществляемых работником МФЦ Югры, включено заполнение заявления о включении лица в реестр коренных малочисленных народов Российской Федерации.
АУ "МФЦ Югры"