В Югре начнутся съёмки нового фотопроекта «Мифы и духи Югры»
Сегодня, 31 июля в Ханты-Мансийске начнутся съемки нового авторского проекта фотографа Олега Зотова под названием «Мифы и духи Югры», посвященного аутентичной культуре и передающимся из поколения в поколения сказаниям коренных народов Севера.
Медиаэкспедиция, организацией которой занимается региональный фонд гражданских инициатив, призвана в необычном формате представить культурно-историческое наследие северных этносов, их традиционно-мифологичный образ жизни в современных реалиях и этнокультурную самобытность.
Помимо столицы автономного округа Зотов и его съемочная группа поедет в Нижневартовск, Нижневартовский и Советский районы, где будет работать на территории природного парка «Кондинские озера», в заповеднике «Малая Сосьва» и на берегу легендарного озера Самотлор.
Медиаэкспедиция в труднодоступные уголки Югры продлится примерно две недели. Чтобы добраться до мест съемок всемирно известному фотохудожнику и его коллегам предстоит преодолеть тысячи километров на автобусах, моторных лодках, болотоходах, квадроциклах и УАЗиках.
Напомним, это не первый совместный проект Олега Зотова и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: ранее фотограф выступил автором фотопроекта «Сердце Югры» и дважды экспертировал работы югорских фотографов в окружном конкурсе «Открой Югру!».
«Чем больше я узнаю Югру, тем больше в нее влюбляюсь. Я открыл для себя этот край, сочетающий в себе великолепную природу, бесконечные просторы, огромную промышленную мощь, которая находится в удивительной гармонии с окружающей средой, и, конечно, его главное богатство – югорчане. Это мои замечательные модели, люди, которые помогают создавать проект, руководство автономного округа, которое максимально поддерживает съемки и продвижение проекта», – рассказал перед стартом новой фотоэкспедиции Олег Зотов.
Следить за новостями проекта можно в социальных сетях: фотографа, Фонда гражданских инициатив Югры и других информационных ресурсах автономного округа. В том числе, на портале «Открытый регион – Югра», выступающим главным информационным партнёром проекта «Мифы и духи Югры».
РИЦ "Югра"