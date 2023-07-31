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Югорчан приглашают принять участие в фотоконкурсе «Знание.Россия»

31.07.2023

Российское общество «Знание» запускает национальный фотоконкурс «Знание.Россия», призванный через фотографии показать достижения нашей страны в XXI веке.

В творческих состязаниях могут принять участие профессионалы и любители в возрасте от 14 лет.

Номинации конкурса: «Наука и технологии», «Искусство и спорт», «Природа», «Люди», «Архитектура и урбанистика».

Специальные номинации: «Народный выбор», «Коллаборации с искусственным интеллектом», «Выбор Первых».

В финале будут выбраны 65 победителей, которые получат ценные призы и смогут отправиться в фотоэкспедицию по России. Победители среди профессиональных фотографов получат возможность организовать персональную фотовыставку. Лучшие работы по итогам конкурса войдут в уникальный фотофонд нового столетия.

Участие в конкурсе бесплатное, сбор заявок продлится до 5 октября 2023 года. Подать заявку на участие можно на сайте конкурса https://fotokonkurs.znanierussia.ru/.

 

31.07.2023

31.07.2023