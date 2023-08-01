В Югре стартовала Всероссийская акция «Собери ребенка в школу»
Всероссийская акция "Собери ребенка в школу" - это отличная инициатива, направленная на помощь детям из малообеспеченных семей, а также детей, чьи родители являются участниками СВО. В рамках акции сотрудники Ханты-Мансийской районной больницы уже разместили в своих подразделениях и на ФАПах коробки «добра» в которые проводится сбор школьных принадлежностей рюкзаков, учебников, тетрадей, ручек и другой канцелярии, а также готовых наборов школьных принадлежностей нуждающимся детям.
Психосоматическое состояние ребенка имеет большую важность для его здоровья и благополучия. Научные исследования показывают, что эмоциональные и психологические факторы могут оказывать значительное влияние на физическое состояние организма ребенка.
Участие в акции "Собери ребенка в школу" способствует созданию здоровой учебной среды, в которой дети могут развиваться на физическом, психологическом и социальном уровнях, и поддержанию психосоматического здоровья детей. Это помогает им достигать успехов в учебе и общественной жизни.
В целом, акция способствует здоровью детей, как физическому, так и психологическому, и способствует их благополучному и успешному развитию.
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