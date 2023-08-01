С 1 августа повышаются страховые и накопительные пенсии россиян
С 1 августа Социальный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2022 году пенсионеров. Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Выплаты также будут увеличены получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат.
В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента.
По предварительным данным, перерасчет страховых пенсий в этом году получит около 9,5 млн пенсионеров.
Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги будут перечислены всем работающим и неработающим пенсионерам в августе по стандартному графику. Для этого специалисты всех отделений Социального фонда в июле заблаговременно провели необходимые мероприятия по корректировке размеров пенсионных выплат.
Помимо повышения страховой пенсии, с 1 августа также будет увеличен размер выплат пенсионных накоплений: накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты, которую получают участники программы софинансирования пенсии. Этот перерасчет связан не столько с работой пенсионера (с 2014 года отчисления работодателей на пенсионные накопления направляются на формирование страховой пенсии), сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями в предыдущем году.
В соответствии с ними, накопительные пенсии 103 тыс. россиян с августа будут увеличены на 10%. Ежемесячная прибавка к пенсии 40 тыс. участников программы софинансирования пенсионных накоплений будет повышена на 9,83%. Отметим, что средний размер накопительной пенсии сегодня составляет 1,1 тыс. рублей в месяц. Средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования – 2,2 тыс. рублей в месяц.
До 1 августа Социальный фонд также завершит доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в течение прошлого года. По действующим правилам, их оформляют, если накопления выплачиваются сразу всей суммой либо если средства получают правопреемники. Как и в случае с другими выплатами пенсионных накоплений, единовременная выплата пересчитывается в результате поступления новых взносов на пенсию (обязательных и добровольных) или по итогам инвестирования средств. Всего перерасчет получат 180 тыс. человек, средний размер разовой доплаты им составит 3,6 тыс. рублей.
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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