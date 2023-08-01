Жительнице Украины помогли оформить пенсию в Югре
Татьяна Зайцева управляющий ОСФР по ХМАО – Югре ответила на вопросы югорчан о том, кто может претендовать на досрочную пенсию, как проверить свой трудовой стаж и многие другие в прямом эфире ЦУР
Площадкой для обсуждения вопросов, волнующих жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере социальных пособий и начисления пенсий стала студия Центра Управления регионом. Прямая трансляция эфира велась в официальной группе ВКонтакте ЦУР.
Модератор: Все вопросы для прямого эфира зафиксировала система «Инцидент Менеджмент» в социальных сетях, а также приложение «Госуслуги. Решаем вместе».
Наш первый вопрос: Добрый день! Я приехала с Украины (Винницкая обл.) в Нижневартовск в 2021 году в гости к детям. Не рассчитывая на то, что я останусь в России, но к сожалению, началась военная операция, и домой на Украину я вернуться не смогла. В дальнейшем оформила здесь гражданство, получила паспорт РФ. Но пенсию оформить не могу, так как у меня нет трудовой книжки с собой, есть только фото трудовой, которые я предоставляла в ПФР. Затем меня вызвали и сказали взять справку на Украине о том, что там меня сняли с учета, но все же сейчас понимают, что на Украину попасть не возможно! Как мне быть в этой ситуации неужели нельзя что-то сделать? Я и там ничего не получаю и здесь отказывают хоть в какой-нибудь пенсии. Как жить без средств существования?
Зайцева Т.С.: Заявительница обратилась в Социальный фонд 8 декабря 2022 года за установлением пенсии. В связи с тем, что на тот момент ею не были предоставлены необходимые документы по стажу, с 1 декабря 2022 года заявительнице установлена пенсия по старости (социальная).
Сотрудниками фонда был подготовлен и направлен запрос в Главное УПФ Украины в Винницкой области (запрос выплатного дела и о возможности истребования сведений о снятии с регистрационного учета). Но так как почтовая связь с данной территорией (Украины г.Жмеринка Винницкой области) приостановлена, сведения невозможно получить.
В апреле текущего года заявительница предоставила в адрес фонда оригинал трудовой книжки. С 01 мая 2023 года заявительницу перевели на страховую пенсию по старости по заявлению, поданному 27 апреля 2023 года. При этом учтен страховой стаж по представленной к заявлению трудовой книжке.
Выплата социальной и страховой пенсии по старости произведена 26 июля 2023 года на лицевой счет в кредитной организации. Размер прожиточного минимума для пенсионеров на территории Югры в 2023 году составляет 16 951,00 руб. Соответственно, органами соц. защиты будет производиться региональная социальная доплата до прожиточного минимума.
Модератор: Житель Покачей спрашивает: У меня был личный кабинет на сайте ПФР, через который я обращался за услугами фонда. После прошедшего объединения как мне теперь получать услуги, не выходя из дома?
Зайцева Т.С.: Возможность обращаться за мерами поддержки «не выходя из дома» сохранилась. На главной странице сайта Социального фонда России есть кнопка «Личный кабинет гражданина». Зайдя туда вы сможете как подать заявление на услуги фонда, которые предоставляются в режиме онлайн, так и получить необходимые справки и информацию.
Модератор: Житель Нижневартовска Виктор спрашивает: Собираюсь подать заявление на выплату единого пособия и у меня возник вопрос, на который не могу найти ответ: по какому прожиточному минимуму будут рассчитывать мои доходы, если у меня две регистрации – по месту жительства и по месту временного пребывания?
Зайцева Т.С.: В этой ситуации будет учитываться прожиточный минимум по месту подачи заявления о назначении единого пособия.
Модератор: Ещё один вопрос от жительницы Нижневартовска и снова про пенсию: «Мне исполняется в этом году 48 лет, я мама 2 детей, у меня общий стаж 20 лет, страховой 17 лет, все это время я работала здесь в городе Нижневартовске, во сколько лет я пойду на пенсию?»
Зайцева Т.С.: Женщины, проработавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, выходят на пенсию в 50 лет, при следующих условиях, наличие двух и более детей, есть заработанный общий трудовой стаж 20 лет, из них 17 лет страхового стажа и конечно подошёл возраст выхода на пенсию. В данном случае жительница Нижневартовска пойдет на пенсию в 50 лет. В нашем регионе это частая практика, что женщина, имеющая двое и более детей, выходит на пенсию в 50 лет.
Модератор: Татьяна Сергеевна, кто имеет право на досрочный выход на пенсию? Я, как житель Севера, могу выйти на пенсию пораньше?
Зайцева Т.С.: Жители Крайнего Севера и приравненных местностей имеют право досрочного выхода на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста. Вместе с тем возраст досрочного выхода на пенсию у жителей Севера поэтапно повышается на 5 лет: с 50 до 55 лет у женщин и с 55 до 60 лет у мужчин. Переходный период по повышению пенсионного возраста северян продлится, как и у всех, до 2028 года.
Изменения не касаются малочисленных коренных народов Севера, которые в зависимости от пола выходят на пенсию в 50 или 55 лет, а также северянок, воспитавших двух и более детей, – при наличии необходимого северного и страхового стажа пенсия им положена начиная с 50 лет.
Кроме того, право досрочной пенсии положена за работу в особых условиях труда, в течение определённого времени под воздействием неблагоприятных или опасных для здоровья факторов. К ним относится работа в экспедициях, геологоразведочных, геодезических, лесоустроительных направлениях и другое, в основном это касается людей, которые трудятся в нефтегазодобывающей отрасли. Есть также профессии, которые дают право на досрочную пенсию: врачи, учителя, летчики, пожарные и некоторые другие. Многодетные мамы тоже имеют право выйти на пенсию досрочно.
Модератор: Татьяна Сергеевна, югорчане переживают: не появятся ли в единых клиентских офисах очереди из-за увеличения потока граждан в одну организацию вместо двух разных?
Зайцева Т.С.: Нет, объединение фондов, напротив, позволило расширить географию точек присутствия, где граждане могут получить сразу все меры поддержки, на которые они имеют право.
Кроме того, Социальный фонд продолжит развивать дистанционное обслуживание. В настоящее время гражданам доступно уже более 100 онлайн-сервисов на портале госуслуг. В перспективе граждане смогут получить практически все услуги Социального фонда России полностью онлайн через электронные сервисы.
Объединение фондов, кроме того, положительно повлияет на качество обслуживания граждан. В процессе создания единых офисов клиентского обслуживания все специалисты прошли обучение и стажировку, чтобы каждый из них смог предоставить консультации, связанные с услугами по линиям ПФР и ФСС.
Модератор: Татьяна Сергеевна, еще один повод для беспокойства югорчан: поскольку объединили 2 организации, базы данных скорее всего обновили. Как убедиться, что с моими данными о страховом стаже все в порядке?
Зайцева Т.С.: Объединение не меняет действующих норм пенсионного законодательства, в соответствии с которыми у граждан сегодня формируются пенсионные права. Все данные о страховом стаже, необходимые для назначения пенсии, хранятся в единой системе индивидуального персонифицированного учета и надежно защищены. Эта система сохранилась и целиком перешла под ведение Социального фонда России.
Накопленные за время работы пенсионные коэффициенты – это пенсионные права, которые по-прежнему будут реализоваться при выходе на пенсию и конвертироваться в выплаты.
Для того, чтобы посмотреть информацию о сформированной пенсии, вы можете зайти в личный кабинет на портале Социального фонда России https://sfr.gov.ru/grazhdanam/lk_sfr/ или на портале Госуслуг и проверить лицевой счет. Отраженные в кабинете сведения о стаже и пенсионных коэффициентах сформированы на основе данных, которые Социальный фонд получил от работодателей. Если какие-то сведения не учтены или учтены не полностью, необходимо обратиться к работодателю, чтобы он уточнил данные и представил их в Социальный фонд.
Модератор: Татьяна Сергеевна, несколько общих вопросов: для чего были объединены ПФР и ФСС в единый фонд? За какими услугами к вам могут обращаться югорчане?
Зайцева Т.С.: Действительно, с 1 января 2023 года начал работу Социальный фонд России, который объединил Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.
Система социальной защиты и страхования в России постоянно меняется и совершенствуется. Пенсионный фонд предоставлял меры поддержки разным категориям граждан: пенсионерам, семьям с детьми, федеральным льготникам, военнослужащим и так далее. ПФР начислял и выплачивал гражданам пенсии, социальные выплаты, материнский капитал, пособия и выплаты на детей. Фонд социального страхования предоставлял гражданам больничные и пособия, родовые сертификаты, технические средства реабилитации, путевки на санаторно-курортное лечение.
Объединение этих двух фондов было направлено на повышение качества обслуживания граждан, более быстрое и удобное, а также на снижение административной нагрузки на бизнес и расширение категорий граждан, обеспеченных социальным страхованием.
Раньше возникало немало ситуаций, когда человеку для получения полного объема социальной помощи необходимо было обращаться и в Пенсионный фонд, и в Фонд социального страхования. Оба фонда работали с одними и теми же гражданами и запрашивали информацию друг у друга через систему межведомственных запросов.
Благодаря объединению фондов делать запросы больше не нужно, а все услуги можно получить в одном месте в рамках «одного окна». Теперь единая база данных собирает информацию о гражданах, которая необходима для назначения мер поддержки, в результате чего упростился порядок получения выплат и сократились сроки их ожидания.
В среднем сейчас рассмотрение заявление занимает 10 рабочих дней. Сотрудники Социального фонда самостоятельно запрашивают все необходимые документы по системе межведомственных запросов. Время выплат после одобрения составляет 5 рабочих дней.
На сегодняшний день многие меры поддержки автоматизированы и для их получения достаточно заполнить только заявление. При этом можно это сделать не выходя из дома: через личный кабинет гражданина на официальном сайте Социального фонда России или через личный кабинет на портале Госууслуг.
Также хочу обратить ваше внимание, что теперь, после объединения фондов, существует единый канал получения информации – это сайт Социального фонда России и официальные группы фонда в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» и «Телеграм», что позволяет гражданам найти ответы на все интересующие вопросы по разным мерам поддержки просто и быстро.
Кроме того, граждане могут обратиться со своими вопросами к оператору по номеру телефона Единого контакт-центра 8 800 100 00 01, который работает в круглосуточном режиме.
Модератор: Татьяна Сергеевна, спасибо за подробные объяснения. Уверена, наш эфир снял много вопросов югорчан в этой части. До свидания!
Запись прямого эфира: https://vk.com/sfr.hmaougra?w=wall278053852_7535%2Fall
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре
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