Лучший видеоролик на иностранном языке и лучший буклет
Презентационные материалы БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» победили в двух номинациях престижного Всероссийского конкурса по медицинскому и оздоровительному туризму Med Travel Leaders! Мероприятие объединяет лучшие практики участников рынка.
«Как администратор регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» благодарю всех, кто принимает участие в работе с иностранными пациентами, кто презентует наш округ на разных площадках. В Окружном кардиоцентре всегда рады оказать медицинскую помощь на самом высоком уровне!», - отметила главный врач кардиодиспансера, администратор проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» в Югре Ирина Урванцева.
Отметим, продвижением и развитием экспорта медицинских услуг в Югре занимаются 5 ведущих клиник региона, в том числе кардиологический диспансер.
dzhmao.ru