Команда Берёзовского района
Мастерская сообществ «Комунада»
18.12.2023
С 13 по 17 декабря в Ханты-Мансийске проходила мастерская сообщества «Комунада». Её участниками стали 60 представителей коренных малочисленных народов Севера: мастера, авторы, музыканты, исполнители, будущие и настоящие блогеры, создатели одежды и украшений, любители истории и культуры автономного округа, гиды.
В команду Берёзовского района вошли: Ольга Баранова из Хулимсунта, Марина Табун и Светлана Новьюхова из Берёзово, Любовь Филоненко и ЛюбовьАртеева из Саранпауля. На площадке "Комунады" работали 5 треков: мода, блогинг, промыслы, туризм и музыка. В течение 5 дней участники посещали групповые тренинги, мастер- классы, творческие мастерские от экспертов: Владимира Жанжина, Сергея Арабаджи, Алены Евстюхиной, Ольги Лапшиной, Татьяны Алферовой.
Итогами работы стали: видеоролики, туристические маршруты, коллекции современной одежды в этностиле и всё то, что может привлечь гостей в наш регион.
Марина Табун,
В команду Берёзовского района вошли: Ольга Баранова из Хулимсунта, Марина Табун и Светлана Новьюхова из Берёзово, Любовь Филоненко и ЛюбовьАртеева из Саранпауля. На площадке "Комунады" работали 5 треков: мода, блогинг, промыслы, туризм и музыка. В течение 5 дней участники посещали групповые тренинги, мастер- классы, творческие мастерские от экспертов: Владимира Жанжина, Сергея Арабаджи, Алены Евстюхиной, Ольги Лапшиной, Татьяны Алферовой.
Итогами работы стали: видеоролики, туристические маршруты, коллекции современной одежды в этностиле и всё то, что может привлечь гостей в наш регион.
Марина Табун,
п. Берёзово
18.12.2023
18.12.2023