Врачи Центра амбулаторной онкологической помощи непрерывно усовершенствуют профессиональные знания
Специалисты уверены: без изучения новых методик лечения помочь пациентам попросту невозможно. Буквально несколько дней назад Наталия Третьякова, заведующая центром амбулаторной онкологической БУ помощи «Няганская городская поликлиника» вернулась из командировки, где в течение недели на базе республиканского клинического онкологического диспансера в городе Казани проходила курсы повышения квалификации по направлению «Эндоскопия». «Цикл обучения состоял из теоретической и практической части. Параллельно с лекциями мы проводили эндоскопические обследования и хирургические вмешательства пациентам как с подтвержденным диагнозом, так и гражданам с доброкачественными образованиями», - рассказывает Наталия Юрьевна.
Врачи Елена Аверкина и Имран Абейдуллаев в ноябре текущего года посетили семнадцатый Общероссийский онкологический конгресс, который проходил в Москве. Доктора приняли участие в работе различных тематических секций и площадок, стали слушателями лекций, лекторами которых выступили представители научного сообщества как России, так и зарубежных стран. Для Елены Николаевны особо интересен был опыт коллег и возможности современной медицины в вопросах химиотерапии. Имран Эвселетдинович особое внимание уделил направлению «Паллиативная терапия».
«Медицина не стоит на месте и, если не идти «в ногу» с современными технологиями, то результатов, которых мы хотим добиться не будет. Задача онкологов – не только знать о современных технологиях лечения, но и уметь их применять на практике. Обмен опытом с коллегами с разных территорий – это не только уникальный опыт для себя, но и дополнительный шанс для пациента получить эффективную помощь», - уверена Наталия Третьякова.
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