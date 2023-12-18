Музей геологии, нефти и газа официально отметил 30-летний юбилей
В Музее геологии, нефти и газа прошло официальное праздничное мероприятие, посвящённое 30-летнему юбилею. Торжественный вечер прошел с участием первых лиц региона, представителей окружных органов власти, окружной Думы, генеральных партнёров, музейного сообщества, ветеранов геологоразведки.
24 сентября первый «Нефтяной» отметил 30 лет со дня создания. Именно 24 сентября 1993 года Губернатором Югры было подписано Распоряжение «О создании окружного геологического музея» – такое название музей носил до 1996 года. С тех пор эта дата считается днем образования учреждения и основанием для проведения праздничных мероприятий.
Символично, что музей зарождался в период, когда государство определяло векторы развития и создание условий и возможностей для повышения образовательного, культурного и духовного уровня человека, его всестороннего и гармоничного развития.
За годы своего существования музей стал настоящим центром сохранения наследия эпохи геологического открытия. В фондах музея уже больше 38 000 предметов, и практически все они посвящены становлению и развитию Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции: уникальные коллекции минералов и горных пород, метеоритов, образцов нефти, личных вещей первооткрывателей.
Официальное празднование юбилея 15 декабря стало последним в списке юбилейных мероприятий этого года. Первое мероприятие под названием «Мы начинаем юбилей» прошло в марте и было посвящено дню, когда музей открыл свои двери для первого посетителя. Второе, в сентябре, было приурочено к фактической юбилейной дате и прошло для жителей и гостей города Ханты-Мансийска.
Праздничная программа официального декабрьского мероприятия началась с подведения итогов деятельности музея, награждения сотрудников и приветственных слов в адрес «Нефтяного».
В награждении сотрудников Музея геологии, нефти и газа наградами регионального уровня, а также наградами государственных органов власти региона и муниципального образования (г. Ханты-Мансийска) участвовали:
— Заместитель Губернатора Югры Елена Шумакова;
— Заместитель председателя Думы Югры Владимир Семенов;
— Директор Департамента культуры Югры Маргарита Козлова;
— Заместитель директора Департамента недропользования и природных ресурсов Югры – начальник Управления развития нефтегазового комплекса Максим Новиков;
— Директор Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов;
— Председатель Думы города Ханты-Мансийска Константин Пенчуков;
— Заместитель главы города Ханты-Мансийска Виктория Белозерова.
Видеопоздравление для музея и ветеранов геологоразведки записали Президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль и российский певец, музыкант и композитор Валерий Сюткин.
Также Член совета Регионального отделения Русского географического общества в Югре, Почётный председатель Отделения Борис Ткачёв передал поздравительное письмо от Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Козлова.
Праздник включал в себя награждение ветеранов геологоразведки и выступления творческих коллективов от КТЦ «Югра-Классик», БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей Севера», Ханты-Мансийского театра кукол, Театра обско-угорских народов – Солнце и исполнителей г. Ханты-Мансийска Ильдара Насырова и Эдуарда Бургардта.
В этот день гости музея дарили юбиляру множество подарков. Но один стоит отметить особенно: Департамент недропользования и природных ресурсов Югры передал «Нефтяному» сертификат на тридцать лип для создания памятной аллеи в городе Ханты-Мансийске. Этой весной вновь посаженная аллея украсит город и будет напоминать его жителям о хранилище памяти подвига первопроходцев, которые ценой невероятных усилий заложили основы Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.
Гостям праздника была презентована юбилейная выставка «Обратная связь». Выставка демонстрирует знаковые для становления и развития музея даты и предметы.
Экспонатами выставки стали стенды с «музейными вехами», экспозициями из значимых для истории музея экспонатов, историческими фотографиями и уникальными артефактами, среди которых кристалл с эмблемой округа, принадлежавший лично экс-губернатору Югры – Александру Филипенко.
«Тридцать лет исполнилось одному из символов трудовой доблести жителей Югры в освоении Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, символу подвига первопроходцев. Отрадно, что команда, которая работает в музее сегодня, которая стояла у истоков, всегда находится в состоянии здоровой неуспокоенности: выходит на новые проекты, вовлекает в них другие регионы и страны, ведет активную профориентационную, исследовательскую и научную работу. Мы всегда с гордостью представляем музейные проекты на крупнейших международных площадках. Правительством автономного округа принято решение о развитии музейных экспозиций, создании нового мультимедийного зала. Поздравляю вас, уверена, что вместе, с поддержкой ветеранов – наших наставников, мы обязательно справимся со всеми задачами! С праздником!», — поздравила с юбилеем коллектив музея заместитель Губернатора Югры Елена Шумакова.
Информационная справка:
Музей геологии, нефти и газа в г. Ханты-Мансийске — единственный государственный «нефтяной» музей на территории РФ. Музей был создан 24 сентября 1993 года, а открыт в 2003 году.
За годы динамичного развития Музей геологии, нефти и газа стал крупным региональным центром сохранения наследия эпохи геологического открытия подземных богатств Севера Западной Сибири и знаковых исторических предметов промышленного преобразования тайги и болот. Больше чем за четверть века своей истории музей сформировался как пространство популяризации науки с многочисленными интерактивными научно-познавательными площадками.
Сегодня музей выступает пространством открытия и применения научного знания, местом локализации исторической памяти о нефтегазовой эпохе страны, центром профессионального ориентирования и просвещения среди подрастающего поколения.
В настоящее время в музейном фонде более 38 000 предметов, в том числе уникальные коллекции минералов и горных пород, палеофауны, образцов нефти и нефтепродуктов, а также многочисленные картографические, документальные, книжные, изобразительные, технические, вещевые, наградные и нумизматические источники, повествующие о событиях нефтегазовой летописи России.
Отдельное внимание обращено к историческим персоналиям, открывшим Западно-Сибирскую нефтегазоносную провинцию и создавшим новую сеть поселений человека и производственные объекты инфраструктуры Западносибирского нефтегазового комплекса. Жизнь героев-первопроходцев на выставках музея звучит как многогранный подвиг, в котором главное – Человек.
Благодаря своей деятельности музей выступает одним из ключевых драйверов продвижения миссии по сохранению исторической памяти нефтегазовой индустриализации региона и страны в целом.
Музея геологии, нефти и газа