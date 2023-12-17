Студентка из Мордовии Полина Антонова признана «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2023»
X Международный конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2023» проходил в рамках Международного проектного семинара «Финно-угорский вектор к креативной экономике», объединивший на одной площадке представителей молодежи финно-угорских народов России, общественных и некоммерческих организаций, коренных малочисленных народов Севера и представителей международного сообщества.
Международный конкурс «Мисс студенчества Финно-Угрии – 2023» начался 14 декабря и завершился гала-концертом 16 декабря, во время которого было объявлено имя победительницы.
Организаторы конкурса являются Ассоциация финно-угорских университетов, правительство Югры и Югорский государственный университет.
15 декабря в прямом эфире студии телеканала «Югра» прошла пресс-конференция на тему «Семейные традиции – основа Российского государства», где участницы рассказали о себе и традициях своей семьи. В студии прошла жеребьёвка, и девушки узнали номера, под которыми они будут выступать.
За корону мисс Финно-Угрии боролись 9 студенток из Югры, Ямала, Республик Коми, Удмуртии, Мордовии и Марий Эл.
Награды в номинациях вручили:
- «Мисс стиль» стала Наталья Васильева - студентка Марийского государственного университета;
- «Мисс очарование» признали Арину Хороля - студентку Ямальского многопрофильного колледжа;
- «Мисс медиа» признана Софья Камышева - студентка Глазовского государственного университета им. В.Г. Короленко;
- «Мисс артистичность» признана Алёна Маскаева - студентка Мордовского государственного педагогического университета имени М.Е. Евсевьевой;
- «Мисс хранительница традиций» признана Ангелина Вахрушева - студентка Югорского государственного университета;
- «Мисс творчество» стала Екатерина Бронникова студентка Коми республиканской академии государственной службы и управления;
- «Мисс зрительских симпатий» признана Алина Иванова - студентка Удмуртско государственного университета;
- «Вице-мисс Финно-Угрии 2023» признана Татьяна Седрисева -студентка Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина.
- «Мисс студенчества Финно-Угрии 2023» стала Полина Антонова - студентка Мордовского госуниверситета имени Н.П. Огарёва.
«Сегодня особенный день, нам приятно, что мы 3 год принимаем этот замечательный конкурс, который реализуется университетами, Ассоциацией финно-угорских университетов нашей страны. Я хочу поблагодарить ассоциацию, так как вы выполняете важную миссию по сохранению и развитию национальных культур, национального единства. Этот год для нас особенный - исполняется 905 лет с первым упоминанием Югры в русских исторических летописях», - сказала заместитель губернатора Югры Елена Шумакова.
Елена Витальевна поблагодарила конкурсанток за то, что они вносят колоссальный вклад в сохранение и развитие культуры, способствуют тому, что культура жила, развивалась, обретала яркие, современные и креативные формы.
Оксана Албина