Хирург больницы провел показательную операцию для российских коллег
Султану Мамедову, врачу-хирургу хирургического отделения №2 БУ «Сургутская окружная клиническая больница», во время прохождения тренинг-курса «Лапароскопическая герниология» в московском учебном центре KARL STORZ и ГКБ имени С.С. Юдина предложили показать свои навыки и умения выполнения операции по методике ЕТЕР. Этот современный метод лечения внедрен и успешно применяется в клинической больнице с 2021 года. Султан Гаджиевич от предложения не отказался. Незапланированно выступил в качестве тренера и выполнил оперативное вмешательство - паховый ЕТЕР по поводу левосторонней паховой грыжи, поделился своим опытом с коллегами.
Навыки врача были высоко оценены ведущими специалистами Герниоклуба. Среди них - врачи Центра хирургического лечения грыж ГКБ имени С.С. Юдина Богдан Орлов, заместитель главного врача по хирургии ГКБ имени С.С. Юдина, врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-хирург и Алексей Юрин, заведующий хирургическим отделением №2 ГКБ имени С.С. Юдина, руководитель Центра хирургического лечения грыж, кандидат медицинских наук, врач-хирург.
Коллеги хирурга гордятся, что специалисты совершенствуются, осваивают новые методы лечения и демонстрируют высокий профессиональный уровень.
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