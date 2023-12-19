В рамках акции «Береги ёлочку!» сотрудники Берёзовского районного Дома культуры совместно с руководителем заказника «Берёзовский» Сергеем Венчиковым организовали встречу с детьми. С ребятами они провели беседу на тему о том, какую роль играет ель в природе и в жизни человека.