Береги ёлочку!
В рамках акции «Береги ёлочку!» сотрудники Берёзовского районного Дома культуры совместно с руководителем заказника «Берёзовский» Сергеем Венчиковым организовали встречу с детьми. С ребятами они провели беседу на тему о том, какую роль играет ель в природе и в жизни человека. Вместе рассмотрели ситуации, связанные с вырубкой ели и о том, как гибнет природа от рук человека. Ребята привели примеры о том, как искусственная ель может служить человеку много лет, а естественная при вырубке погибает.
Дети спрашивали: сколько лет живет ель? И узнали, что при благоприятных условиях это дерево может расти 300-400 лет. Также ребята интересовались, какое наказание будет, если срубить дерево без лесобилета? Юным гостям рассказали, при этом нарушении гражданина ждёт административное наказание в виде штрафа.
В завершение беседы детям напомнили о правилах безопасности в новогодние праздники. В правила вошли пожарная, личная и безопасность в общественных местах при проведении новогодних мероприятиях.
Вывод, который сделали ребята – это не рубить ёлочки в лесу, а лучше поставить дома искусственную ель!
Марина Табун