Наталья Комарова прокомментировала итоги прямой линии Президента России Владимира Путина
В своих социальных сетях губернатор Югры Наталья Комарова опубликовала пост, в котором прокомментировала основные послания Президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам прямой линии с жителями страны и пресс-конференции.
«Вчера состоялась итоговая пресс-конференция и прямая линия Президента России Владимира Владимировича Путина. Как и вы, уважаемые югорчане, смотрела ее. Подводя итоги года, Владимир Владимирович Путин подчеркнул: запас прочности экономики страны достаточный, чтобы развиваться и идти вперед. Югра остается одним из главных поставщиков налогов в федеральный бюджет, лидирует в добыче нефти, производстве электроэнергии», — сказала губернатор.
Так, глава региона напомнила, что по поручению Президента совместно с Правительством Российской Федерации в Югре создается инновационный научно-технологический центр «ЮНИТИ ПАРК».
«С особым вниманием слушала ответы Президента, которые он дал на вопросы о специальной военной операции. Ключевые, на мой взгляд, заявления Президента: “Мир будет, когда мы достигнем своих целей”, “Для такой страны, как Россия, существование без суверенитета невозможно. Ее просто не будет, во всяком случае в том виде, в котором она сегодня существует и существовала тысячу лет. Поэтому главное — это укрепление суверенитета”. В Югре для военнослужащих и их семей действует 31 мера поддержки, с начала специальной военной операции только на социальную поддержку из бюджета автономного округа направлено 8,7 млрд рублей», — добавила Наталья Комарова.
В отношении вопросов, касающихся развития института семьи, губернатор привела данные, что каждая девятая семья в регионе — многодетная. Одна из востребованных мер поддержки — югорский семейный капитал. С 2024 года расширяется категория получателей, он будет предоставляться при рождении второго ребенка или последующих детей в семье, проиндексируется его размер до 177 тысяч рублей.
Отвечая на вопрос журналистки из Югры, Владимир Путин подтвердил важность проекта по созданию Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, проходящей в том числе на территории нашего региона. Проект по строительству Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (Нижневартовск — Белый Яр — Усть-Илимск) предусмотрен схемой территориального планирования Российской Федерации. «Дорога должна связать Югру с Байкало-Амурской магистралью. Решение открывает новые возможности для развития транспортной инфраструктуры и экономического потенциала регионов. Благодарим Президента за внимание к региону, запросам югорчан. Решение задач, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным — план работы правительства Югры. Идем дальше», — сказала Наталья Комарова.