Окружное законодательство в сфере социальной политики продолжает совершенствоваться
Председатель Думы Югры Борис Хохряков прокомментировал поправки в окружное законодательство, касающееся социальной сферы, которые были приняты 14 декабря. Депутаты Думы приняли целый блок вопросов в сфере социальной защиты и поддержки семей с детьми, а также граждан, отстаивающих интересы нашей страны.
«Самое главное – мы изменили систему выплаты Югорского семейного капитала. Это уникальный инструмент поддержки семей с детьми, который работает на территории нашего округа уже много лет, – сказал Борис Хохряков. – И если раньше мы выплачивали его семьям при рождении третьего или последующих детей, то с 1 января 2024 года выплату будут получать семьи при рождении второго или последующих детей. Такое же правило вступает в силу для детей, которых усыновили. Таким образом, выплату смогут получить большее число югорчан. Размер Югорского семейного капитала тоже увеличивается и с нового года составит уже 177 тысяч рублей».
Также скорректированы меры социальной поддержки для иных категорий граждан: «Мы дополнили категории граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки, – отметил спикер окружной Думы. – Это инвалиды и ветераны боевых действий из числа принимавших участие в боевых действиях в составе вооруженных сил, народной милиции в ДНР, ЛНР с 2014 года, а также «контрактники», выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
Кроме этого, установили компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно, оплату провоза багажа один раз в два года в пределах Российской Федерации инвалидам с детства 1-й и 2-й групп, а также сопровождающему из членов семьи».
Также при предоставлении единовременной помощи при возникновении экстремальной жизненной ситуации, в случае получения медпомощи и реабилитации, отменено условие обязательного постоянного проживания на территории округа не менее 10 лет участникам специальной военной операции, получившим ранение.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры